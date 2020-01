Tim, Wind, Tre et Vodafone prêts à faire de la place pour la 5G

La base du Réseau 3G il n’a plus de base solide. Tout repose sur un standard vieux de plusieurs années, déjà dépassé par la 4G LTE et proche de la retraite avec l’arrivée de la 5G en Italie. Le monde des télécommunications est sur le point d’être déplacé par une décision à laquelle WindTre et Iliad réfléchissent avant tout. En attendant, TIM, Vodafone et Iliad se tournent vers l’avenir avec les nouvelles promotions pour le réseau ultra-rapide qui est maintenant proche de ses débuts.

La 5G tue la 3G: au revoir au signal du réseau peut-être en 2020

Beaucoup pensent que ce n’est qu’une question de temps avant le divorce du réseau 3G Italie. En effet, une panne planifiée des antennes est évaluée pour laisser place à la nouvelle ère évolutive des réseaux induits par la 5G. Mais il peut y avoir des problèmes pour certains managers.

iliadpar exemple, il rencontre de sérieux obstacles bureaucratiques pour mener à bien son projet de couverture qui sera finalisé d’ici 2024. La naissance d’un réseau d’infrastructures privées dense est entravée par certaines contraintes locales. Ce qui oblige de nombreux utilisateurs à toujours compter sur le réseau 3G Iliad dans tous les domaines non encore couverts.

3 Italieen attendant, continue d’imposer des frais accessoires pour l’accès au réseau LTE. Les clients qui choisissent ou ont déjà choisi ses tarifs paient une majoration de 1 euro par mois par rapport au coût du tarif choisi. Tout pour avoir la 4G. En fait, 3G gratuit c’est le seul moyen d’économiser. Cela pourrait entraîner l’imposition d’un coût à la hausse pour les promotions.

Au milieu se trouve la 5G avec ses promesses extraordinaires en termes de vitesse maximale et faible latence avec Internet Unlimited à tout moment et en tout lieu. De nouveaux services verront le jour, laissant à la 3G le temps dont elle a besoin. Rien n’a encore été décidé. La peine doit être différée jusqu’à une date à définir.