TIM, WindTre, Vodafone et d’autres offrent des services gratuits

Parmi les nombreuses mesures d’accompagnement de la population dans cette phase difficile de mise en quarantaine due au coronavirus, le ministère de l’Innovation technologique et de la Numérisation a impliqué plusieurs entreprises pour établir de nombreuses services gratuits aux citoyens pour une durée déterminée. En particulier, il existe des proposé par TIM, WindTre, Vodafone, Iliad et d’autres opérateurs.

L’utilisation de tous les services gratuits sera gérée par le site officiel dédié à l’initiative “Solidarité numérique». Le portail est géré directement par le Premier ministre via l’agence technique AGID, dont il fait partie source faisant autorité qui, entre autres, doit être accessible avec des informations d’identification SPID. Voyons voir ce que c’est.

Coronavirus: TIM, WindTre, Vodafone et autres offrent des services gratuits

Commençons par TIM qui propose à ses clients pendant 1 mois: Giga illimité pour les clients mobiles; appels illimités depuis des lignes fixes pour tous les clients avec un profil de paiement à l’utilisation. Après avoir vérifié que les offres sont présentes sur le portail gouvernemental, vous pouvez activer l’offre par téléphone portable en utilisant les canaux de contact habituels, tandis que pour la partie ligne fixe, il suffit d’appeler le 187.

Passant à WindTre, nous constatons que à partir de la seconde moitié de mars, tous les clients mobiles ont 100 Giga gratuitement pendant 7 jours ponctuels. Pendant ce temps, l’opérateur gère directement la campagne de solidarité avec des SMS promotionnels.

Offres Fastweb à partir de la seconde quinzaine de mars 1 million de Giga gratuits à partager entre tous les utilisateurs jusqu’à épuisement du plafond, et une fois terminé, les clients reprendront l’utilisation des données incluses dans leur offre. L’option est automatiquement activée.

Tous les utilisateurs Iliad qui ont souscrit à l’offre Voice de base jusqu’au 11 mars, bénéficieront plutôt de 10 Go de trafic gratuit et d’appels illimités vers des lignes fixes dans plus de 60 destinations internationales et vers des mobiles aux États-Unis et au Canada. Pour vous inscrire, vous n’avez rien à faire, car le service est activé et désactivé automatiquement via la réception SMS.

Vodafone est peut-être l’opérateur le plus actif en quarantaine, étant donné qu’il a décidé de prolonger la validité des initiatives destinées aux particuliers et aux entreprises au-delà de la date limite initialement fixée au 13 avril pour endiguer les inconvénients liés au coronavirus. On parle d’une offre Giga illimitée pour:

étudiants entre 14 et 26 ans,

Les Italiens bloqués à l’étranger bénéficieront d’avantages illimités en Giga même dans les pays de l’Union européenne jusqu’au 30 avril.

Les entreprises et les numéros de TVA auront 1 mois d’utilisation illimitée de la connexion de données sur toutes les cartes SIM vocales.

Pour les étudiants, il suffit d’appeler le 42100, tandis que pour tous les autres, l’activation est automatique dès réception du SMS.

Nous fermons avec COOPVOCE qui propose 100 GIGA en 4G pendant 30 jours à compter de la date d’activation à tous ses clients. Pour l’activer, envoyez simplement un SMS au 4243688 avec le texte “SI 100 GIGA”.