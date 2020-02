Timbre d’adieu et licence Rai annulés: de mauvaises nouvelles arrivent

la timbre de voiture et le Licence Rai ils ne seront pas abolis, il s’agit d’un résumé des mauvaises nouvelles que les consommateurs devront nécessairement affronter à court terme, ce qui va en fait contrer l’espoir qui s’est répandu au cours des dernières semaines mois sur le web.

Malheureusement, comme cela se produit de plus en plus, il s’est avéré mauvaise blague (ou canular mieux défini) à travers lequel certains plaisantins ont effectivement trompé des millions de consommateurs, offrant la possibilité d’assister à la suppression des taxes, alors que la réalité s’est malheureusement révélée complètement différente.

De nos jours, l’État italien ne peut absolument pas vous priver de timbre de voiture et Licence Rai, tout d’abord parce qu’elles sont trop rentables pour les caisses de l’Etat elles-mêmes, surtout dans une période où dette publique a atteint des niveaux inimaginables et le risque d’amendes de l’Union européenne ou d’une éventuelle augmentation de la TVA est plus que réel.

Taxe Rai et taxe automobile: c’est ce que gagne l’État

Vous devez savoir que le Frais Rai, les frais de possession d’un téléviseur à partir du prix de 100 euros environ un an (facturés directement sur les factures d’électricité), génère des recettes fiscales 1,5 milliard euros. la timbre de voiture, au lieu de cela, défini comme une taxe sur la propriété des véhicules et géré entièrement par les régions (la valeur finale varie en fonction de la puissance du véhicule lui-même), apporte un revenu égal à égal 6 milliards euros par an.

Compte tenu des prémisses, il est très facile de comprendre à quel point l’État italien ne peut en aucun cas se priver d’un tel gain, du moins de nos jours.