Timbre de voiture et frais de licence RAI entre les augmentations et l’abolition: c’est la vérité

Timbre de voiture et Frais RAI ce ne sont certainement pas les impôts les plus populaires en Italie. Mais les utilisateurs perdent patience derrière fausses promesses. Au début, on parlait d’une suppression totale des impôts. L’hypothèse est tombée face à l’importante dette de l’Etat qui s’élève à plusieurs milliards. L’absence de remodelage de la TVA a conduit à de nouveaux retours d’information avec l’institution nationale la plus élevée qui ne renoncera guère à un bénéfice similaire.

Les frais RAI et la taxe sur les voitures seront toujours payés: peut-être encore plus après les dernières décisions

Plusieurs milliards d’euros manquent pour assainir les finances de l’Etat. Les lacunes sont dues à la fraude financière et à des mesures gouvernementales incorrectes contre les éléments fiscaux. En Italie, les contrôles des comptes courants ont commencé par l’Agence des revenus et des impôts. Il est difficile pour l’Italie de renoncer au-delà 7 milliards dérivant de nouvelles inscriptions et abonnements TV.

Quant au frais de possession ils s’inscrivent 6 milliards d’euros des revenus contre 1,5 milliard d’euros pour la licence TV. La dynamique des deux taxes détestées est cependant différente. Pour la redevance RAI, il est possible d’obtenir une exemption en présence d’exigences particulières. Cela comprend les personnes âgées de 75 ans et plus avec un revenu ISEE inférieur à 7 000 euros par an. Pour le droit de timbre, rien à faire car il continue à payer. Mais il y a plus.

Avec les dernières résolutions en faveur de la autonomie régionale les différentes administrations locales pourront décider elles-mêmes du coût par KWh des véhicules mis sur la route. Par conséquent, une stagnation ou une augmentation / diminution des coûts globaux peut être observée sur une base annuelle. Mais il n’y a aucun espoir quant à l’élimination totale des coûts, ce qui confirme un fausses nouvelles a commencé à circuler il y a des mois sur le web.

Pour l’instant, c’est un non sec à l’abolition. Nous verrons comment cela se terminera.