Tinder à l’époque du coronavirus: “J’ai fermé mon compte”

Coronavirus, originaire de Wuhan.

J’adore voyager.

Un après-midi parfait? Netflix, couverture, toux, fièvre … Je ne sais pas, pensez-y.

Si le virus était sur Tinder, cela pourrait être votre profil. En fait, dans certains pays comme la Colombie, plus d’une personne est tombée sur ce compte en faisant défiler les profils d’autres utilisateurs. Ce que nous ne savons pas, c’est s’ils lui auront donné un “super semblable”. Mais, au-delà des blagues, la réalité est que le coronavirus a atteint Tinder.

Le premier symptôme était que l’entreprise a partagé un message avec tous les utilisateurs dans lequel elle donne des conseils pour éviter la contagion et des liens vers la page officielle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour avoir plus de détails sur les dernières mises à jour sur le étendue du virus, qui a déjà touché plus de 2.000 personnes et a causé la mort de 47 autres En Espagne. Les précautions recommandées sont de se laver les mains, de porter un gel désinfectant sur vous, d’éviter de toucher votre visage et de garder une distance de sécurité avec l’autre personne lors d’événements sociaux. Mais comment pouvons-nous avoir une date à une distance sûre? Bienvenue à aimer au temps du coronavirus.

Darío, 29 ans, est clair à ce sujet et a décidé de fermer son compte. “Le facteur décisif a été de peur de la contagion et propagation du virus. À la fin de la journée, vous rencontrez des gens au hasard, pour dire les choses d’une manière, et vous ne savez pas s’ils sont infectés par le virus ou non, ou que je peux l’avoir moi-même et infecter plus de gens sans savoir moi-même que je l’ai “, expliqua-t-il.

À DariusLa datation est la chose la plus normale au monde. Elle rencontre quelqu’un dans un bar, ils boivent et mangent quelque chose – la plupart du temps en partageant de la nourriture – et ils discutent. Jusqu’ici, rien d’extraordinaire Mais, selon les recommandations pour éviter les contagions, il ne faut pas trop s’approcher de l’autre et ne pas partager de nourriture. Et nous ne parlons même pas d’embrasser ou d’avoir des relations sexuelles.

Les dangers de contracter le coronavirus existent également chez les amis et la famille, car il est impossible de contrôler avec qui tout le monde a été en contact. Imaginez avec un inconnu. “C’est la décision de tout le monde de fermer le compte et de supposer qu’ils prennent un risque d’une certaine manière quand il s’agit de rencontrer quelqu’un”, a-t-il expliqué à Hipertextual.

Pour d’autres, cependant, la réalité n’a pas beaucoup changé depuis la propagation du coronavirus. Sara, 27 ans, également résident de Madrid, sort avec un garçon récemment. La première fois qu’ils se sont vus, le nombre de personnes infectées dans la capitale était plus faible, même si elle lui a demandé s’il était récemment allé en Italie. “Il a dit non, et j’ai pensé:” J’ai carte blanche. “” S’il avait dit oui, a-t-il ajouté, il aurait sûrement rompu toutes relations, même s’il n’exclut pas de continuer à voir d’autres personnes.

Il n’arrêterait pas de sortir ensemble. Si les bars sont toujours ouverts, je vais y aller jusqu’à ce que le gouvernement ne les ferme pas. Et je continuerai de rester jusqu’à la fermeture de Tinder. Je suis prudent mais le même que j’avais avant le coronavirus pour rencontrer des gens que je ne connais pas. “

D’un autre côté, Sara considère que les recommandations visant à prévenir la propagation du coronavirus dans l’application de Tinder sont positives, mais critiqué que cela ne se fait qu’avec ce virus. “La campagne me semble formidable pour sensibiliser mais aussi pour le faire avec le papillome humain et le SIDA, qui affecte plus de gens”, a-t-il déclaré.

Mais Tinder et le coronavirus ont eu une relation au-delà de la datation. Étant donné que la situation à Wuhan a été alertée, de nombreux utilisateurs ont profité de l’application pour contacter les personnes qui vivent dans cette région Chine et leur demander quelle était la situation, comme Buzzfeed News l’a expliqué dans son article.

La décision de fermer temporairement le compte Tinder appartient à chacun de ses utilisateurs. Cependant, les recommandations des autorités soutiennent indirectement cette détermination. Le fait que les cours dans les écoles et les universités ont été suspendus et que le télétravail a été promu indique que les autorités demandent une réduction des contacts pour éviter les infections. C’est pourquoi, en plus, des actes avec plus de 1000 personnes ont été interdits et les fameuses Fallas de Valence ont été annulées.

Beaucoup de gens sont conscients, bien que beaucoup d’autres ne suivent pas les recommandations, ce qui a Les utilisateurs de Twitter critiquent certains comportements. Ce fil explique pourquoi il est si important que nous prenions des mesures pour empêcher la propagation du coronavirus.

L’accent est mis sur le fait que si vous avez des symptômes, vous devez vous isoler. Bien. Il appartient également à tous ceux qui peuvent se retirer de la circulation (ne pas s’isoler, mais se distancier socialement) même s’ils ne présentent pas de symptômes. Parce que? Pour aider à freiner la croissance exponentielle

– Antonio Martínez Ron (@aberron) 11 mars 2020

Le concept de “Freiner la courbe” Cela a été expliqué par Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, dans une vidéo partagée par la Santé publique. Aucune recommandation ne se réfère spécifiquement à la datation, mais si nous suivons les conseils des autorités pour empêcher la propagation du virus, nous devons admettre que c’est mauvais pour Tinder.

Fernando Simón, de @sanidadgob, explique pourquoi il est important de suivre strictement les recommandations des experts. Nous devons tous participer à # FrenarLaCurva. # INFOCoronavirus pic.twitter.com/gQ20mObJUV

– Santé publique (@SaludPublicaEs) 11 mars 2020