Tinder aura un bouton d’urgence et réduira les faux profils

L’application de datation mobile aura une vérification photo et un bouton d’urgence pour plus de sécurité des utilisateurs.

SET Puebla News

Dans les prochaines mises à jour de Tinder, l’application de rencontre mobile populaire, vous aurez deux nouveautés pour offrir plus de sécurité aux utilisateurs.

La première est la vérification photographique. Pour ce faire, Tinder vous enverra l’image d’un modèle posant dans une posture spécifique et vous demandera de prendre un selfie imitant cette position.

Votre photo sera examinée pour vérifier que vous êtes la même personne que celle de l’image qui apparaît sur votre profil et que la posture est correcte pour vérifier que vous l’avez prise récemment. Une fois que cela se produit sur votre profil, une coche bleue apparaît.

Dans un premier temps, le processus sera réalisé par le personnel de la firme de sécurité Internet Noonlight et plus tard il sera automatisé avec l’intelligence artificielle.

La deuxième mesure de sécurité vous permettra de partager les détails de vos rendez-vous – en tant que lieu, heure et personne que vous rencontrez – et en cas de problème pendant la réunion, vous pouvez appuyer sur un bouton d’urgence qui avertira l’entreprise et ce, en votre cas, aux autorités.

Des applications telles que Uber, Lyft, Bumble et Airbnb ont pris des mesures similaires après des problèmes de sécurité signalés par les utilisateurs.

Source: TecReview

ARP