Tinder: bientôt un bouton de panique pour les situations dangereuses

amadou prend de nouvelles mesures pour renforcer sécurité des utilisateurs, implémentant des fonctionnalités qui dateurs la possibilité de recevoir des enregistrements, d’activer un alarme de panique et même appeler les autorités dans leur position. Votre société mère, match, a participé à une application de localisation et de sécurité personnelle appelée noonlight, Rapports du Wall Street Journal, et prévoit de tester des fonctionnalités aux États-Unis à partir de fin janvier.

Si une réunion n’est pas exactement la meilleure, les utilisateurs pourront activer une alarme via l’outil Noonight dans l’application Tinder. Il lui sera alors demandé de saisir un code. Sinon, ils recevront un message d’un des expéditeurs de Noonlight. S’ils ne répondent pas à ce message, Noonlight les appellera et s’il n’y a pas de réponses ou si l’utilisateur confirme qu’il a besoin d’aide, Noonlight contactera la police.

Tinder: comment utilisez-vous la fonction Noonlight

Pour utiliser cette fonctionnalité, les daters devront partager leurs données sur le localisation en temps réel avec l’application. Match indique que ces informations ne seront pas utilisées à des fins de marketing ou autres, ni partagées avec Match: elles sont toutes gérées par Noonlight. Les utilisateurs qui optent pour la fonction pourront également afficher un badge sur leurs profils de rencontres, ce qui – la société espère – agira comme un moyen de dissuasion pour tous les mauvais acteurs de la plateforme.

Bien sûr, il y a toujours la possibilité qu’une alarme se déclenche accidentellement lors d’une réunion qui se passe bien, mais l’entreprise dit que c’est le cas un risque qu’il est prêt à prendre. S’adressant au Wall Street Journal, le directeur général du groupe Match Mandy Ginsberg il a dit: «Faux positifs, croyez-moi, nous les avons pris en considération. Si quelqu’un ne répond pas, dans le pire des cas, quelqu’un se présente et frappe à la porte. Ce n’est pas la pire chose au monde. “

La nouvelle fonctionnalité fait suite à une série d’outils axés sur la sécurité de la plate-forme. L’année dernière, il a lancé un système de alerte aux voyageurs pour aider à protéger les utilisateurs LGBTQ dans les pays discriminatoires, et a lancé une fonctionnalité “Les femmes parlent en premier” en 2018. Cependant, en ce qui concerne la sécurité des données dans l’application elle-même, sa réputation n’est pas si solide. Une grave faille de sécurité dans le 2018 permis l’accès au compte avec juste un numéro de téléphone, tandis que la même année a vu la révélation que les photos des utilisateurs n’étaient pas cryptées. Plus récemment, une étude a montré que Tinder, ainsi que de nombreuses autres applications de rencontres, traitait les données sensibles des clients sans protection.

Cependant, toutes les fonctionnalités qui peuvent rendre le monde tumultueux des rencontres en ligne plus sûr pour ses utilisateurs sont sans aucun doute une initiative bienvenue. La fonctionnalité Noonlight sera gratuite pour les utilisateurs aux États-Unis à partir de fin janvier, Match Group prévoyant de la déployer dans d’autres applications de rencontres dans les mois à venir.

