Ting ne laisse pas tomber le support GSM T-Mobile après tout

Ting est un opérateur MNVO très populaire, où les clients ne sont facturés que pour les appels, les SMS et les données qu’ils utilisent réellement, comme Google Fi et Xfinity Mobile. Le transporteur propose à la fois des cartes SIM GSM et CDMA, mais Ting a déclaré l’année dernière que son option GSM disparaîtrait. Heureusement, Ting a inversé le cours et ses clients ne perdront l’accès à aucun réseau.

Ting permet actuellement aux clients d’utiliser des cartes SIM GSM ou CDMA, même sur différentes lignes sur le même compte. Les cartes GSM utilisent le réseau de T-Mobile, tandis que les cartes CDMA utilisent Sprint. Ting a déclaré l’année dernière qu’il abandonnerait les cartes GSM T-Mobile en raison de l’incertitude avec la fusion T-Mobile / Sprint, mais ajouterait Verizon comme une autre option CDMA.

Cependant, dans une nouvelle vidéo ‘Ting Ask’ sur la chaîne YouTube de la société, Ting a confirmé qu’aucun réseau n’est abandonné, tandis que l’option Verizon CDMA se produira toujours à un moment donné.

Donc, si vous êtes un client Ting, vous n’avez pas à vous soucier de perdre l’accès au réseau de T-Mobile. Cependant, on ne sait toujours pas quand le réseau de Verizon deviendra une option – Ting a initialement déclaré qu’il serait lancé avant la fin de 2019, tandis que la vidéo ci-dessus indique qu’il deviendra disponible cette année.