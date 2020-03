Tinybeans acquiert Red Tricycle, un site de médias numériques axé sur les parents qui a commencé à Seattle – .

Jacqui Boland, fondateur de Red Tricycle (à gauche) et Eddie Geller, PDG de Tinybeans. (Photo de Michelle Rose)

Red Tricycle, une startup médiatique de dix ans axée sur les parents, fondée à Seattle et soutenue par les meilleures sociétés de capital-risque, a annoncé aujourd’hui son acquisition par Tinybeans.

Fondé en 2010 par Jacqui Boland, Red Tricycle attire plus de 20 millions d’utilisateurs mensuels qui utilisent le site Web pour obtenir des conseils, des idées, des conseils et plus encore. Boland a commencé l’entreprise lorsqu’elle était enceinte de son fils, créant un guide de la ville en ligne pour les nouveaux parents qui voulaient découvrir des restaurants, des excursions d’une journée, des événements et d’autres activités pour les familles.

Tinybeans, basé à New York et à Sydney, cible également les parents avec une plate-forme qui permet le partage privé de photos et d’autres contenus.

“Une paire parfaite: Red Tricycle vous aide à créer des souvenirs, et comme toujours, vous pouvez compter sur Tinybeans pour les partager et les sauvegarder en toute sécurité, pour toujours!” Tinybeans a écrit dans un article de blog.

La société, âgée de 8 ans, qui est cotée à la Bourse australienne, a payé 6,5 millions de dollars pour acquérir Red Tricycle, plus des actions de Tinybeans.

“Red Tricycle est une plate-forme parentale réussie et de confiance dotée de fonctionnalités Web et de messagerie hautement développées”, a déclaré Eddie Geller, PDG de Tinybeans, dans un communiqué. “Combiné avec Tinybeans, nous aurons beaucoup plus d’utilisateurs avec une portée étendue et une proposition de valeur améliorée pour nos marques partenaires.”

Il s’agit de la dernière d’une série d’acquisitions de médias numériques de niche similaires, de l’achat de Refinery29 par Vice Media pour 400 millions de dollars ou de l’achat de PopSugar par Group Nine.

«Il y a eu une tonne de consolidation dans l’espace des médias numériques dans une course à l’échelle, mais nous adoptons une approche différente et croyons que la confidentialité et la personnalisation sont l’avenir des médias numériques, en particulier en ce qui concerne les parents, c’est pourquoi Tinybeans est un bon choix », a déclaré Boland à ..

Red Tricycle a levé plus de 3 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Trilogy Equity Partners de Seattle et Maveron. CrunchFund, 500 startups, Jason Calacanis, Bob Pittman, Paul Buchheit, Serena Glover et d’autres ont également investi. Le géant de la vente en ligne Zulily a également investi dans l’entreprise.

La startup avait un siège social à San Francisco de 2010 à 2017, mais a exploité une équipe à distance au cours des trois dernières années. Les 20 employés de l’entreprise, dont Boland, rejoindront l’équipe Tinybeans.