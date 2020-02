tiroirs pleins d’or avec ces précieux modèles

Quelqu’un a la mémoire de vieux téléphones? De quoi profaner pour la génération Y mais un souvenir historique pour ceux qui ont connu l’âge d’or des téléphones portables. Au début des années 90 et jusqu’au début de la première décennie de 2000, il n’y avait aucune mention des smartphones.

la téléphone portable c’était simplement un moyen d’appeler et tout au plus d’envoyer de courts messages texte. Il n’y avait pas d’autocollants, il n’y avait pas d’applications et nous n’étions certainement pas en présence d’écrans tactiles modernes. Tout était plus simple.

De nos jours, l’interaction multitâche et les appareils tout-en-un règnent en maître. Pourtant, un cercle d’utilisateurs regrette le passé de la téléphonie mobile. Ils feraient n’importe quoi pour enrichir le leur collection de téléphones. Aujourd’hui, nous parlons des modèles les plus recherchés qui ne sont plus utilisés. Les trouver n’est pas facile, mais un petit tiroir pourrait cacher une mine d’or pour ceux qui choisissent de vendre des trouvailles de téléphonie archéologique.

Téléphones: vieux mais toujours de grande valeur, les connaisseurs paient trois chiffres pour les obtenir

Appareils remarquables ceux qui appartenaient au passé de la téléphones portables. Parmi les conifères de la collection, nous avons quelques pièces rares qui ne passent certainement pas inaperçues. Certains ont des années et d’autres plus récents. Leur valeur commerciale peut dépasser celle des appareils les plus modernes. Voici ce qu’ils sont.

Mobira Senator

Une bête de 3 Kg ne pas être considéré correctement comme un appareil à “transporter”. Datée de 1981, elle a permis de passer des appels par téléphone. Aujourd’hui, il est échangé avec 1000 euros.

Motorola DynaTAC

On peut le considérer comme premier téléphone portable portable de l’histoire. Contenu de taille et esthétiquement apprécié pour l’époque. Grands boutons surlignés et édition limitée à 30 000 exemplaires de 1984. Seulement 1 Kg se remettre 1000 euros. Cela vaut comme l’or.

Ericsson T10

Ne vous laissez pas berner par son aspect conventionnel et pas très unique. Ce très petit appareil a le valeur plus élevée par rapport à tous ses concurrents actuels, passés et futurs. Avec une porte anonyme et une antenne saillante, il est capable de donner aux vendeurs quelque chose comme 2000 euros pièce. Pas mal pour quelques minutes de recherche.