Tiscali étend la promo UltraInternet avec des appels illimités inclus

l’opérateur Tiscali a récemment décidé de étendre votre propre offre nommée Ultrainternet avec appels illimités à 25,98 euros par mois. Je vous rappelle qu’il y a quelques jours, l’opérateur a clôturé l’initiative Bring a Friend.

La promo Porta a Amico a permis aux clients du fixe de gagner 30 € de bonus pour chaque ami présenté. Mais rappelons-nous ce que comprend Ultrainternet.

Tiscali étend l’offre Ultrainternet avec des minutes illimitées

L’offre Ultrainternet est disponible depuis le 7 février 2020 et offre une réduction sur les offres de réseau fixe de l’opérateur. Ultrainternet il est valable en ligne et dans tous les magasins participants. La dernière date utile pour l’activer est désormais reportée au 20 février 2020. Avant de vous la présenter, il faut commencer par dire que les offres actuelles du réseau fixe Tiscali prévoient des “variantes de base” caractérisées principalement par des appels grand public à 26,95 € par mois, et les variantes Full avec appels illimités à 29,95 euros par mois.

Mais grâce à la promotion actuelle disponible jusqu’au 20 février 2020, les offres peuvent être souscrites Ultrainternet Full Fibre (FTTH) et Ultrainternet complet (FTTC) avec appels illimités au prix promotionnel de 25,95 euros par mois au lieu de 29,95 euros par mois, avec une remise de 4 euros par mois indéfiniment.

La promotion est valable pour les nouvelles activations, à la fois pour les nouvelles lignes et pour la portabilitéet les activations sur le réseau ADSL, la revente VULA et dans certaines zones blanches sont exclues. L’offre est disponible comme prévu précédemment, à la fois en ligne et dans les points de vente agréés Tiscali. À ce stade, il vous suffit de visiter la page officielle de l’opérateur pour en savoir plus.