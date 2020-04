Tiscali Mobile fait face à des concurrents directs avec des offres pour moins de 10 €

Les offres mobiles qui peuvent attirer les consommateurs pendant cette période incluent des coûts mensuels très bon marché. Certains d’entre eux appartiennent à l’opérateur virtuel Tiscali Mobile, l’opérateur qui propose ses services en s’appuyant sur la compagnie de téléphone Tim.

Les clients qui souhaitent changer d’opérateur et activer une offre pratique peuvent rejoindre les initiatives suivantes: Smart 4G, Smart 10 4G et Smart 30 4G. Les offres peuvent être activées en ligne sur la page officielle suivante et peuvent être demandées par de nouveaux clients.

Les trois offres représentent le meilleur de Tiscali Mobile d’un point de vue économique, en fait elles incluent un prix mensuel de moins de 10 euros.

Smart 4G, Smart 10 4G et Smart 30 4G: passez à Tiscali Mobile

l’offre Smart 4G fournit 60 minutes à tous les numéros fixes nationaux sans frais de connexion, 10 sms à tous les numéros mobiles et 1 gig de trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 2,99 euros et peut être activé par tous les clients depuis n’importe quel opérateur téléphonique. L’activation est gratuite.

l’offre Smart 10 4G offre 200 minutes à n’importe quel numéro fixe national sans frais de connexion, 10 sms à tous les numéros mobiles et 10 concerts en 4G. Le coût mensuel est de 4,99 Euros et peut être activé par tous les clients depuis n’importe quel opérateur téléphonique. L’activation est gratuite.

Nous concluons avec l’offre Smart 30 4G offre des minutes illimitées pour communiquer avec n’importe quel numéro fixe national, 100 sms vers tous les numéros mobiles et 30 concerts en 4G. Le coût mensuel est de 8,99 Euros et peut être activé par tous les clients depuis n’importe quel opérateur téléphonique. L’activation est gratuite.