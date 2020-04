Tiscali Mobile lance des offres à tous les nouveaux clients: des coûts jamais vus auparavant

L’un des opérateurs virtuels qui attire l’attention des consommateurs est Tiscali Mobile, la société appartenant à l’opérateur de télécommunications italien (Tim).

En plus des opérateurs classiques tels que Tim, Vodafone, Wind et 3, il existe également des opérateurs «low cost» qui parviennent à proposer des offres encore plus attractives notamment sur le plan économique. Tiscali Mobile peut être un exemple car il met en évidence cette fonctionnalité.

Les offres dont nous parlons sont: Smart 4G, Smart 10 4G et Smart 30 4G. Pour moins de 10 euros par mois, les clients peuvent profiter de minutes, sms et jig pour répondre au mieux à leurs besoins.

Tiscali Mobile: voici les offres auxquelles vous ne vous attendez pas

La première offre mentionnée comprend 60 minutes vers n’importe quel numéro fixe national, 10 SMS vers les numéros mobiles et 1 gig en 4G. Le coût mensuel est de 2,99 euros et peut être activé par tous les clients. L’activation est gratuite pour les nouveaux clients, au lieu de 11 euros pour les clients déjà existants.

La deuxième offre comprend 200 minutes pour tous les numéros nationaux, 10 messages texte pour les 10 concerts de trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 4,99 Euros et peut être activé par tous les clients. L’activation est gratuite pour les nouveaux clients, au lieu de 11 euros pour les clients déjà existants.

La troisième et dernière offre offre des minutes illimitées à tous les numéros nationaux, 100 sms à l’ensemble des 30 gigaoctets de trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 8,99 Euros et peut être activé par tous les clients. L’activation est gratuite pour les nouveaux clients, au lieu de 11 euros pour les clients déjà existants.