Tiscali Mobile rend le mois de janvier plus beau: minutes et gabarits

Une série d’opérateurs virtuels associent les consommateurs à leurs offres low cost, dont certaines appartiennent à l’opérateur Tiscali Mobile. Ce dernier, qui compte sur Tim pour offrir un service de qualité, propose des offres mobiles pour le mois de janvier via son site officiel.

De ce qui a émergé, les offres actuellement disponibles sont Smart 4G et Smart 30 4G, tous deux activés jusqu’à la prochaine 9 janvier, sauf modification. L’activation ne prévoit aucune contrainte concernant l’opérateur d’origine, et par conséquent tous les clients peuvent activer les offres de Tiscali Mobile.

Les deux offres Tiscali pour les nouveaux clients de tout opérateur

Selon les besoins des clients, les deux offres diffèrent l’une de l’autre. l’offre Smart 4G il convient aux clients qui ne consomment pas de minutes et de gabarit quotidiennement, donc parfait pour les personnes âgées par exemple. L’autre offre, en revanche, contient un nombre élevé de minutes et de concerts et ceux qui terminent les seuils tôt peuvent compter sur cette initiative. De plus, les coûts pour les deux ne sont pas substantiels, au contraire ils permettent à tous les clients d’économiser quelques euros par rapport aux versions précédentes.

l’offre Smart 4G attendu 60 minutes à tous les numéros sans frais de connexion, 10 sms à tous e 1 Go du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 2,99 eurosau lieu de 6 euros. Pas de frais d’activation.

L’autre offre Smart 30 4G il comprend minutes illimitées à tous les numéros, 100 sms à tous e 30 concert du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 8,99 Euros au lieu de 14 Euros. Pas de frais d’activation.