TNT et second dividende numérique, que se passe-t-il?

Les voisins de Cordoue Ils se sont réveillés hier avec une surprise annoncée, les chaînes de télévision numérique terrestre, TNT, qui avait écouté, a cessé de se voir. Je dis que c’était une surprise annoncée car, en réalité, les émissions sur les nouvelles fréquences annoncées avaient déjà eu lieu depuis septembre de l’année dernière, mais c’était hier, jeudi 13 février, la date à laquelle la diffusion par les anciennes fréquences cesserait ».

Cela, pour beaucoup de gens, a rappelé la mémoire des dernières années de la dernière décennie, lorsque toute l’Espagne a fait la même chose en même temps: acheter un tuner TNT. Et quand nous n’avions pas fini de syntoniser et, surtout, de commander toutes les chaînes (anciennes et nouvelles) à notre goût, nous sommes arrivés en 2012 et ils nous disent que, pour quelque chose appelé dividende numérique, les fréquences vont être changées, il faudra peut-être acheter un amplificateur de signal, c’est tout l’avenir et le progrès …

Pour comprendre ce qui se passe, il faut faire un peu d’histoire sur l’histoire de la télévision en Espagne. Non, non, je ne parle pas d’Un, Dos, Tres et José María Íñigo, je parle des systèmes de diffusion utilisés par les chaînes de télévision au cours des deux dernières décennies.

Pendant la quasi-totalité des années 00, les émissions de télévision étaient, comme presque tout ce que nous avons traîné depuis le siècle dernier, analogique. Cependant, et en raison d’un ensemble de circonstances (amélioration du signal, optimisation de l’utilisation du spectre, etc.), un jour, nous avons commencé à entendre parler de la télévision numérique terrestre, un nouveau système de diffusion qui permettrait l’arrivée de nouveaux canaux, en permettant à jusqu’à quatre numériques d’entrer dans la bande passante occupée par le signal d’un canal analogique.

Et puis vient le premier grand changement: la grande majorité du parc TV existant actuellement, n’était pas compatible avec cette technologie, il a donc fallu acquérir quelques appareils simples qui, connectés au câble d’antenne et au téléviseur, capturaient le signal numérique et, en utilisant un DAC, ils l’ont transformé en un signal analogique que nous pouvions voir sur nos téléviseurs.

Cependant, bien que le format du signal ait été modifié, ce qui n’a pas été fait a été de modifier les fréquences utilisées pour les émissions. Et cela a déjà annoncé qu’il y aurait des changements à l’avenir. Parce que? Parce qu’en mai 2019, il a été annoncé que la bande 800 MHz Elle était réservée au déploiement futur de … oui, en effet, à cette technologie de connectivité du futur, dont on nous parlait tant à l’époque, et qui est aujourd’hui déjà une réalité que presque tout le monde a dans notre poche. Je parle bien sûr de connectivité 4G. La TNT a ainsi obtenu un arrêté d’expulsion, accompagné d’une nouvelle offre de logement.

Et qu’est-ce que cela signifiait? Eh bien, à un moment donné, et avec une échéance le 31 décembre 2014 (bien que plus tard il ait été retardé jusqu’au 31 mars 2015), les signaux de la TNT, qui occupaient à l’époque des fréquences qui avaient déjà été attribuées au futur déploiement de 4G, devrait être déplacé vers un autre segment de la bande. Cette transition a été appelée premier dividende numérique.

Et bien, avec cela, le problème aurait déjà dû être résolu … ou à moitié résolu, au moins, non? Eh bien, la réponse devrait être oui, mais c’est vraiment avec un peu de chance. Et, il ne vous a pas frappé qu’à cette époque, le nom utilisé était le premier dividende numérique? Oui, en effet, c’est le mot «premier» qui nous a déjà mis sur la piste. Et c’est que, bien que l’espace destiné à la 4G ait été plus ou moins effacé dans le temps et la forme, et que la TNT se soit installée dans un nouvel espace, tout a souligné que ce ne serait pas la fin de l’histoire.

La TNT, la 5G et le deuxième dividende numérique

Le proverbe populaire dit que l’être humain est le seul animal qui trébuche deux fois avec la même pierre. Et au niveau littéral, je ne sais pas, mais métaphoriquement, c’est incontestable. Que se passerait-il après la 4G? En effet 5G. Et de quoi aurait besoin la 5G pour le déploiement? Correct, un morceau de bande pour vos transmissions. Et quel espace correspond à la 5G? Je sais qu’il n’est plus nécessaire de le dire, mais je le ferai toujours: l’employé qui utilise actuellement les émissions de la TNT. Et que fera-t-on pour résoudre ce problème? Je sais que vous avez répondu à cette question avant même de la poser: changer le signal numérique terrestre, dans ce que nous appellerons… exactement, deuxième dividende numérique.

Et le point où nous en sommes aujourd’hui est, en fait, très proche de la fin de cette nouvelle transition d’un espace à un autre. En raison de l’impératif de l’Union européenne et dans le but de ne pas entraver le déploiement des réseaux 5G, la date limite est le 30 juin 2020. Cependant, la prévision est bien avant cette date, prévisible d’ici le milieu du mois. Mars, mettre fin à toutes les diffusions de la TNT qui se font encore dans l’espace alloué à la 5G.

Mais alors, quand cela vous affectera-t-il? Allez-vous devoir apporter des modifications? Est-ce que ça va vous coûter de l’argent? Eh bien, la meilleure chose que vous puissiez faire pour confirmer le moment où les émissions cesseront dans votre région, si ce n’est déjà fait, est de le vérifier sur cette page activée par le Ministère des affaires économiques et de la transformation numérique.

En ce qui concerne le coût que ce changement peut entraîner, les installations d’antennes individuelles, ainsi que les très petits bâtiments, peuvent ne pas avoir à modifier leurs installations. La même chose ne se produira pas, oui, dans les grands bâtiments, où cela sera nécessaire, très probablement l’installation et / ou le remplacement de répéteurs, ainsi que le tableau. Dans ce cas, oui, sachez que le Ministère a mis en place un plan d’aide à ces coûts, vous pouvez vous renseigner à ce sujet (besoins, montants, etc.) sur cette page.