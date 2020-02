To All The Boys 2 est plus faible que le premier film

La suite de romcom pour adolescents très attendue À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore, basé sur le deuxième livre de la populaire série YA de Jenny Han, a finalement chuté sur Netflix. Le premier film, À tous les garçons que j’ai aimés auparavant, a pris d’assaut Netflix lors de sa chute en août 2018. Netflix a commencé la production des suites, To All the Boys 2 et 3, tout de suite; les nombreux fans de la série profiteront de la nouvelle entrée dans la franchise à l’approche de la Saint-Valentin.

Dans l’original, To All the Boys I Loved Before, la Coréenne-américaine Lara Jean (Lana Condor) découvre toutes ses anciennes notes d’amour, qu’elle avait écrites en privé et en secret, ont été livrées sans son consentement à chacun de son ancien / présent écrase en même temps. Les fans des livres et les nouveaux arrivants de la franchise ont adoré l’adaptation, et To All the Boys I’ve Loved Before était un méga hit pour Netflix – celui qui a introduit un nouveau coup de cœur pour Internet à obséder, sous la forme de Noah Peter Kavinsky de Centineo.

To All the Boys était l’une des vedettes de la nouvelle récolte de comédies romantiques du géant du streaming, qui revisitaient ou réinventaient le genre dans leur soi-disant “Summer of Love”, et l’adaptation reste l’un des meilleurs films Netflix Original. Naturellement, les pensées de Netflix se sont tournées vers une suite. Maintenant que la deuxième adaptation du livre est enfin arrivée sur le petit écran, le public en streaming peut profiter du prochain chapitre de l’histoire de Lara Jean, quoique plus faible que l’original.

John Ambrose est un faible rival d’amour

Le récipiendaire de la cinquième lettre de Lara Jean, John Ambrose, est réintroduit dans ce film, mais d’une manière différente de la balise de mi-crédits de To All the Boys, et confusément, John Ambrose est joué par un nouvel acteur (Jordan Fisher). Amorcé comme un rival amoureux, John Ambrose ignore la relation de Lara Jean avec l’ancien copain du collège Peter Kavinsky. Bien que John Ambrose écrit à Lara Jean en réponse à sa lettre – confondant ses émotions – elle ne réécrit pas.

Ce n’est que lorsque Lara Jean accepte un poste de bénévole dans une maison de retraite locale qu’elle rencontre son béguin précédent; John Ambrose est également là pour aider à obtenir des crédits universitaires. Dans le livre, la coïncidence a beaucoup plus de sens: la cool retraitée avec laquelle Lara Jean se lie (Stormy) est en fait la grand-mère de John Ambrose. Dans le film, la coïncidence est un peu plus par cœur et ça grince.

Alors que Lara Jean et John Ambrose renouvellent leur lien à la maison de retraite, tout se sent un peu forcé et les deux acteurs manquent de chimie. Sans doute, cela pourrait être un présage du choix romantique ultime de Lara Jean, mais il est plus probable que la dynamique entre les deux acteurs soit tout simplement tombée à plat. Même la façon dont il est révélé qu’ils se sont rencontrés quand ils étaient enfants est faible: ils se sont tous les deux présentés à une fête portant des costumes d’Halloween (quand personne d’autre ne l’a fait), puis ont lu Harry Potter ensemble. C’est ça.

Changement de caractère de Peter Kavinsky

Les événements de À tous les garçons que j’ai aimés avant représentaient à juste titre Peter Kavinsky comme le bateau à vapeur Jenny Han le présentait comme dans sa source. Il occupe le même rôle emblématique et le même placement dans le canon du cinéma pour adolescents que Blane dans Pretty in Pink, Patrick dans 10 Things I Hate About You, Zack dans She’s All That, Duke dans She’s the Man; le gars incompris qui est à tort pigeon-troué mais finit par être un vrai amoureux.

À tous les garçons: P.S. I Still Love You défait presque complètement tout cela. Le doute est perpétuellement jeté sur les actions de Peter (ou son absence) entourant la Saint-Valentin, ainsi que sur un lien continu et clair avec son ex, Gen – dont le but semble être les écrivains voulant que le public soit d’accord avec Lara Jean gravitant vers John Ambrose, même si elle est la première à dériver une fois qu’elle a reçu la lettre de John.

Ayant été convaincu que Peter était un si bon gars dans le premier film, son talon se transforme en piqûres de trahison. Bien que tout soit bien fait à la fin, il semblait que les cinéastes essayaient beaucoup trop pour faire de Peter un méchant.

Le paramètre Belleview ne fonctionne pas

Le séjour de Lara Jean à la maison de retraite Belleview ne fonctionne pas de façon thématique. Dans le matériel source, cela a du sens car cela la rapproche de John Ambrose, qui a une raison d’être là. En supprimant Stormy en tant que grand-mère de John Ambrose dans le film, cela enlève une urgence dramatique au décor.

Bien qu’il soit nécessaire d’avoir John Ambrose et Lara Jean au même endroit, travaillant côte à côte (John Ambrose va dans un autre lycée), il n’y a pas grand-chose de plus glané dans le cadre. Cela aurait pu être réglé littéralement ailleurs. La relation mentor-mentoré de Stormy avec Lara Jean ressemble aussi ouvertement à un personnage qui lui dit tout ce qu’elle sait déjà. Le seul avantage de l’amitié est qu’elle a une belle vieille robe que Lara Jean peut utiliser pour être magnifique dans l’apogée du film.

Le film se termine là où il a commencé

À la fin de À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours, Lara Jean et Peter sont toujours en couple et continuent de professer leur amour l’un pour l’autre. Alors que les événements de l’histoire les ont rendus plus forts, rien de tout cela n’aurait pu se produire et le statu quo entre les deux resterait le même.

On peut dire que Lara Jean a des problèmes concernant l’histoire sexuelle de Peter qui devaient être résolus (étant qu’elle n’a jamais eu de petit ami); les scènes résultant directement de ce débat entre Peter et Lara Jean sur l’expérience sexuelle sont parmi les plus fortes du film. Parvenant à une résolution avec Peter, Lara Jean parvient également à une trêve avec Gen – son ex-meilleur ami et l’ex-petite amie de Peter – dans l’une des scènes les plus douces du film. Cependant, le film n’a pas eu à déchirer Lara Jean et Peter pour atteindre ces points de l’intrigue, et l’affirmation du film de solides amitiés et liens féminins aurait été plus forte si To All the Boys 2 ne l’avait pas été.

Autant d’éléments forts qu’il y a dans le film, y compris une grande scène “Fakesgiving” avec la famille Covey, À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore est plus faible que le film original. La suite tente simplement de mettre en doute la relation de Lara Jean avec Peter, et son rival amoureux John Ambrose est beaucoup trop fragile pour être un digne concurrent de la couronne Kavinsky.

