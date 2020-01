Tokyo Mirage Sessions #FE Encore: Guide de combat

Source: iMore

Tokyo Mirage Sessions #FE a un lot de lutter contre elle. C’est un JRPG, après tout, ce qui signifie inévitablement que vous devrez mener de nombreuses batailles pour acquérir de nouvelles compétences, obtenir de nouveaux rangs et vaincre le prochain boss qui se dresse sur votre chemin. Heureusement, le jeu est un peu léger sur le système et la mécanique, il n’est donc pas terriblement inaccessible, mais vous pouvez toujours avoir un peu de mal si vous n’êtes pas habitué à Shin Megami Tensei ou Fire Emblem.

Devenez une pop star

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Un partenariat musical

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore rassemble les mondes de Shin Megami Tensei et Fire Emblem pour une extravagance musicale présentée sous forme de RPG au tour par tour. Sa version Wii U originale a été saluée pour son histoire exubérante et légère et ses camées abondants, et maintenant une version Switch est ici avec tous les DLC de la Wii U, ainsi que du contenu bonus.

Mais ne vous en faites pas. Tokyo Mirage Sessions #FE propose de nombreux mécanismes de rattrapage conviviaux et des moyens de vous faciliter la vie pendant que vous progressez dans le jeu. Avant de sortir de la frustration, voici quelques conseils que nous avons trouvés pour améliorer vos combats et passer à la prochaine performance:

Expérimentez avec les faiblesses

Lorsque vous rencontrez un ennemi pour la première fois, vous ne saurez pas contre quoi il est faible et devrez expérimenter différents mouvements pour le découvrir. Une fois que vous avez essayé un type de mouvement (ou vaincu cet ennemi au combat une fois), vous verrez que ses faiblesses apparaissent en vert “!” symboles lorsque vous survolez une compétence que votre personnage connaît.

Dans les batailles régulières, ce n’est pas trop grave, car vous serez généralement assez fort pour battre les ennemis sans attaques de session jusqu’à ce que vous sachiez contre quoi ils sont faibles. Mais dans les combats de boss et certains des combats les plus difficiles au sein des idolosphères, vous n’aurez qu’une seule rencontre pour comprendre quelles sont les faiblesses. N’ayez pas peur d’essayer de nombreuses attaques de session différentes sur les boss pour voir quelles sont leurs faiblesses. Ensuite, exploitez-les.

Utilisez les sessions aussi souvent que possible

Ne transpirez pas votre EP. Vous devriez toujours, toujours, toujours utiliser des attaques de session pour endommager les ennemis. Il n’y a tout simplement aucune raison de ne pas le faire, car vous utiliserez non seulement une compétence plus forte et ciblerez une faiblesse, mais vous obtiendrez également plusieurs attaques lorsque vos autres membres du groupe avanceront. C’est le moyen le plus simple de vaincre les ennemis, et si vous battez une mi-session, le reste de vos alliés visera un autre ennemi jusqu’à ce qu’ils disparaissent.

La seule fois où vous devriez utiliser des attaques régulières est si vous retournez dans une zone facile à visiter où vous pouvez tout faire en une seule fois, ou si le dernier ennemi restant est très faible en santé.

Soignez avec des objets, restaurez l’EP quand vous en avez besoin

Bien sûr, les attaques de session peuvent être géniales, dites-vous, mais l’EP ne pousse pas sur les arbres. Certes, mais en grande partie, vous n’avez pas à vous en préoccuper. Les éléments de restauration d’EP peuvent aider (et utiliser des éléments de restauration HP au lieu de Dia pour soigner votre groupe), mais aussi, vous n’avez jamais besoin de continuer à mener des batailles lorsque vous êtes hors d’EP si vous ne le souhaitez pas.

Si vous manquez d’EP ou si vous avez juste besoin d’une pause, ne transpirez pas en retournant à Tokyo en dehors de l’idolosphère et en mangeant, en vous reposant et en vous soignant avant de rentrer. Avec Warps dans les donjons, le sort de téléportation Traport et le la facilité avec laquelle vous pouvez éviter les ennemis lors des visites de retour, il n’y a aucune raison de ne pas saisir l’occasion dont vous avez besoin pour guérir afin que vous puissiez toujours utiliser les attaques de session et être pleinement prêt pour d’éventuelles batailles de boss.

Gardez un œil sur les niveaux ennemis

Si vous jouez à travers le jeu en difficulté normale à un rythme relativement régulier, en combattant des monstres mais sans vous gêner, vous remarquerez probablement que vous êtes un peu plus bas en niveau numérique que certains des Mirages que vous affrontez. . C’est très bien. Ne le transpire pas.

Mais si vous commencez à avoir plus de 6-7 niveaux de retard, si les batailles semblent devenir difficiles, ou si vos attaques de session ne semblent pas phaser les ennemis, il est peut-être temps de vous entraîner. Le centre de formation de l’Idolosphère de Fortuna Entertainment est parfait pour cela, et vous pouvez gagner plusieurs niveaux très rapidement en combattant et en utilisant les Tomes que vous obtenez de ces batailles à l’intérieur.

Cela dit, vous pouvez toujours rencontrer des Mirages spéciaux (ils sont violets) ou d’autres combats à l’écart que vous ne pouvez pas gérer. Si quelque chose sur le chemin normal de l’histoire vous fait trébucher, allez vous soigner, entraînez-vous, faites ce que vous devez faire. Mais si vous êtes quelque part, vous n’avez probablement pas besoin d’être encore (les arrière-salles des terrains d’entraînement vous viennent à l’esprit) et les monstres vous donnent des coups de pied dans les dents, détendez-vous. Vous serez assez fort pour les affronter éventuellement.

Entraînez-vous souvent; ne sautez pas les batailles

Cela dit, ne vous détendez pas trop. Il n’est pas recommandé d’ignorer les batailles ou d’esquiver trop les ennemis de Mirage dans Tokyo Mirage Sessions #FE. Si vous faites cela, vous aurez probablement du retard dans les niveaux et lutterez lorsque vous entrerez enfin dans un combat.

Je recommande de combattre chaque Mirage qui apparaît naturellement pendant que vous progressez dans un donjon, collectez des trésors et faites des quêtes. Si vous décidez de revenir en arrière pour une raison quelconque et que vous souhaitez atteindre rapidement où vous vous êtes arrêté, ce n’est pas un problème de sauter des combats, mais assurez-vous que si vous vous sentez commencer à lutter, vous recommencez à vous battre. Utiliser la formation Idolosphere dans Fortuna Entertainment et collecter des Tomes peut soulager les choses si vous êtes trop loin, mais idéalement, vous ne le faites jamais.

Obtenez ces unités Carnage

Il est extrêmement important de vous assurer de mettre à niveau une nouvelle unité Carnage aussi souvent que possible. Ne laissez pas les unités de carnage maîtrisées équipées si vous en avez de nouvelles à apprendre, car vous manquerez des compétences importantes qui pourraient inverser le cours de la bataille.

Parce que Carnage Unities vous aide à acquérir de nouvelles compétences et que vous ne disposez que d’un nombre limité d’emplacements, vous devrez éventuellement échanger des compétences et être sélectif sur ce que vous utilisez à un moment donné. Faites attention au combat aux compétences et aux compétences de session qui se complètent et essayez d’ajouter des compétences à vos emplacements actifs qui équilibrent les autres membres du groupe (vous voulez un équilibre entre les compétences de feu, de glace, de lumière, de vent et de tonnerre, par exemple ), mais cela créera également de puissantes compétences de session.

Il y a beaucoup de place pour expérimenter avec autant d’unités Carnage que vous pouvez en trouver.

Échangez votre équipe lorsque vous en avez besoin

Si vous avez du mal avec un combat de boss particulier ou un certain type d’ennemi, changez de groupe. À partir de l’intermission entre les chapitres 1 et 2, vous obtiendrez un quatrième membre du groupe et pourrez échanger à volonté dans ou hors de la bataille. C’est un moyen avantageux d’essayer de nouvelles compétences de session et de voir ce que différents membres du groupe peuvent faire à différents types d’ennemis, mais il peut également être utilisé à mi-bataille pour sortir un membre du groupe affaibli d’une situation difficile. N’ayez pas peur d’utiliser ce pouvoir quand vous en avez besoin!

Besoin de plus de conseils de combat?

Êtes-vous toujours en train de perdre des batailles dans Tokyo Mirage Sessions #FE? Faites-nous savoir ce qui vous fait trébucher dans les commentaires et nous vous aiderons.

