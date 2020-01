Tokyo Mirage Sessions #FE Encore n’est pas le jam de tous les joueurs de Nintendo Switch, mais les fans l’adorent

L’année dernière, nous avons vu le lancement du titre Fire Emblem le plus réussi aux États-Unis à ce jour: Fire Emblem: Three Houses. Avec sa popularité inattendue, de nombreux nouveaux joueurs se sont familiarisés avec le combat et les traditions de Fire Emblem. Aujourd’hui, 17 janvier 2020, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est sorti sur Nintendo Switch. Il est considéré comme un croisement entre le monde du développeur de jeux vidéo japonais, Atlus – les créateurs de Persona 5, et le monde de Fire Emblem. Mais les joueurs ne devraient pas s’attendre à une expérience Fire Emblem de ce jeu.

Il s’agit d’une réédition du titre Wii U, Tokyo Mirage Sessions #FE, et il se concentre sur les adolescents modernes de Tokyo qui veulent sauver le monde du mal en devenant des artistes. La version Switch du jeu n’est pas sortie depuis très longtemps, mais jusqu’à présent, les scores des utilisateurs indiquent que le jeu est bien aimé, dans l’ensemble par ceux qui l’ont joué.

Premières impressions

J’ai pris ma copie de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore ce matin. Je n’avais pas joué au jeu original sur Wii U, donc je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Les bandes-annonces et les illustrations que j’avais vues m’ont donné l’impression que ce serait un titre loufoque, et d’après ce que j’ai joué jusqu’à présent, cette évaluation est restée vraie. Au moment d’écrire ces lignes, j’ai mis environ 3 heures dans le jeu.

Une chose que je dirai, c’est que vous ne devriez pas vous attendre à ce que ce jeu ressemble à un titre Fire Emblem. De vrais personnages Fire Emblem populaires, comme Chrom et Ceada, sont visibles tout au long du jeu, et le triangle d’armes des anciens jeux Fire Emblem est utilisé. Pourtant, la mécanique de combat et le monde général de Tokyo Mirage Sessions ne ressemble en rien à Fire Emblem.

Le jeu commence avec l’un des personnages principaux se dirigeant vers une audition de talents, similaire à America’s Got Talent ou American Idol. Seulement dans ce cas, Ryan Seacrest est en fait un démon suceur de talents déterminé à voler votre âme et pire, vos compétences. C’est à vous et à vos amis de protéger Tokyo de cette invasion en créant des liens et en combattant aux côtés de Mirages – essentiellement les fantômes des héros de Fire Emblem.

Il est encore trop tôt pour que je me fasse une opinion forte sur ce match. Mais, jusqu’à présent, cela a piqué mon intérêt en tant que JRPG étrange mais charmant. Les mécanismes de combat au tour par tour sont amusants, le monde est super coloré et passionnant, et les cinématiques de style anime sont magnifiques. J’aurai mon examen complet de ce jeu dans le courant de la semaine prochaine. D’ici là, voyez ce que les autres joueurs de Nintendo Switch disent à propos de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

Avis des joueurs

Il s’agit certainement d’un jeu de niche, et il n’y a presque pas autant de critiques qu’il y en a eu pour d’autres titres Switch. Cela étant, au moment de la rédaction de ce document, les critiques professionnels lui ont laissé un score moyen de 80 sur Metacritic alors que les critiques des utilisateurs sont en moyenne de 7,6. Ce n’est pas le meilleur score, mais pas le pire que nous ayons vu.

Comme toujours, il y a une réponse mitigée à tout jeu vidéo qui sort. Cependant, dans ce cas, la plupart des critiques sont positives. Je continuerai à combattre le mal avec l’aide de Mirages pour me forger une meilleure opinion et j’écrirai ma critique complète de ce JRPG la semaine prochaine.

Le Japon a du talent

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Sauvez le monde du mal qui vole les talents

Les mondes d’Atlus et de Fire Emblem se réunissent pour créer un JRPG brillant et léger. Votre objectif est de protéger le monde contre le mal qui veut voler les Performa de personnes talentueuses. Montez de niveau, apprenez de nouvelles attaques et ajoutez plus de personnes à votre équipe.