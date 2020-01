Tokyo Mirage Sessions #FE Encore – Tout ce qui est nouveau dans le remaster

Il est rare qu’un jeu vidéo ait une seconde chance dans la vie, mais c’est exactement ce qui se passe avec Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. Le jeu a été initialement promu comme un croisement entre la série Fire Emblem et Shin Megami Tensei, mais il s’est avéré être quelque chose de similaire à un jeu Persona sur la Nintendo Wii U avec certains personnages de Fire Emblem.

La taille réduite de l’audience de la Wii U et l’attrait déjà de niche d’un RPG très japonais ont fait que Tokyo Mirage Sessions #FE est mort sur la Wii U en termes de ventes. Les choses ont changé depuis 2015, cependant, car Persona 5 a aidé à propulser le style Atlus des RPG pour attirer l’attention et la Nintendo Switch a été un énorme succès dans le monde entier. En tant que tel, Tokyo Mirage Sessions #FE est né de nouveau sous le nom de Tokyo Mirage Session #FE Encore, qui comprend un nouveau contenu exclusif à la version Switch du jeu.

Connexes: Comment gagner de l’argent rapidement et tôt à Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore ajoute un donjon appelé Area of ​​Aspiration, qui présente de nouveaux défis à relever pour le joueur entre les moments de l’histoire de chaque épisode. Le joueur peut accéder à des histoires EX pour les personnages de la zone d’aspiration tout au long du jeu et il peut débloquer de nouveaux contenus en les complétant, tels que des costumes et des objets.

La version Wii U de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore avait un DLC sous la forme de nouveaux costumes (dont certains étaient basés sur d’autres jeux Atlus) et de nouveaux donjons qui permettaient au joueur d’acquérir plus facilement des points d’expérience, des objets et de l’argent. Tout le contenu DLC de la version anglaise du jeu original est présent dans Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

En relation: Explication de la controverse sur la censure #FE Encore à Tokyo Mirage

Nous disons la version anglaise parce qu’une partie du contenu de la version japonaise du jeu n’a jamais fait son chemin à l’étranger. Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est basé sur la version censurée du jeu, ce qui a entraîné des annulations au Japon. Le DLC coupé comprenait des tenues de maillot de bain pour plusieurs des membres féminins de la distribution, qui ne seront pas disponibles dans Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

Dans Tokyo Mirage Sessions #FE, le joueur pouvait utiliser l’ensemble de son groupe pour effectuer des attaques de groupe, appelées “Sessions”. Si un membre du groupe frappait l’ennemi avec un mouvement qui était trop faible, alors la chaîne continuerait. Dans Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, il est maintenant possible pour Barry Goodman, Tiki et Maiko Shimazaki de participer aux sessions. Il s’agissait de PNJ dans le jeu original, mais ils peuvent désormais aider leurs alliés sur le champ de bataille.

Connexe: Comment résoudre tous les puzzles de donjon à Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Les gens qui se lassent des longues séquences de sessions peuvent désormais les accélérer en utilisant l’option Quick Session, qui sera une bouée de sauvetage en fin de partie lorsque les combos deviendront incroyablement longs.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore ajoute également une nouvelle chanson intitulée “She Is …” qui a été prévisualisée dans le passé lors de Nintendo Directs.

Tokyo Mirage Sessions #FE était un jeu aussi élégant que ses cousins ​​de la série Persona et Shin Megami Tensei, c’est pourquoi le casting avait un certain nombre de costumes qu’ils pouvaient porter au combat. Tokyo Mirage Sessions #FE Encore développera cela en ajoutant de nouveaux costumes pour la distribution. Les voleurs fantômes de Persona 5 n’apparaissent peut-être pas dans le jeu, mais Itsuki peut s’habiller comme Joker dans l’une de ses nouvelles tenues. Il existe également des costumes faisant référence à d’autres jeux, tels qu’un costume Demonica de Shin Megami Tensei: Strange Journey pour Yashiro, une tenue Fire Emblem: Three Houses pour Mamori et une tenue Etrian Odyssey Nexus pour Eleonora.

Suivant: Tokyo Mirage Sessions #FE Encore Review – C’est la Persona du Switch!

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est disponible pour Nintendo Switch.