Tom Cruise filme toujours la mission: Impossible 7 malgré le coronavirus

Tom Cruise reprend le tournage Mission: Impossible 7 malgré la propagation du coronavirus. Fin février, la suite de l’action à venir a été l’un des premiers projets à suspendre la production en raison de préoccupations liées à COVID-19, et depuis lors, tout Hollywood s’est essentiellement immobilisé au milieu de la pandémie mondiale. Les cinémas de plusieurs pays sont fermés (y compris les grandes chaînes américaines), obligeant les studios à retarder toutes leurs sorties majeures d’avril et mai. Les films et les émissions de télévision qui tournaient actuellement sont maintenant sur une pause indéfinie, ne sachant pas quand les caméras recommenceront à rouler.

Tout est en train de changer en ce moment, et il reste à voir quel type d’impact à long terme le coronavirus aura sur l’industrie du divertissement. C’est tout sauf une garantie que les ramifications se feront sentir au cours des deux prochaines années au moins à mesure que les studios remanieront leurs ardoises et réorganiseront les productions retardées et on ne sait pas quand il reprendra ses activités comme d’habitude à Hollywood. Mais pour ceux qui recherchent un semblant de normalité en ces temps difficiles, ils pourraient trouver du réconfort dans le fait que Cruise continue d’effectuer ses cascades casse-cou, même en cas de crise sanitaire.

Connexes: Coronavirus: chaque production de films et d’émissions de télévision retardée

New Mission: Impossible 7 set photos publiées par Daily Mail dépeignent Cruise faisant une cascade de moto. La production du film est passée d’Italie au Royaume-Uni. Découvrez les images en cliquant sur le lien ci-dessous:

Cliquez pour Mission: Impossible 7 Set Photos

Bien que les studios aient débranché plusieurs productions en réponse au coronavirus, il convient de souligner que Mission: Impossible 7 n’est pas le seul projet à continuer de faire rouler les caméras. The Crown de Netflix prévoit de conclure le tournage de sa saison 4, terminant la dernière semaine de travail. Il reste à voir combien de temps Mission: Impossible 7 continuera de tourner, mais il est clair que les personnes concernées ont jugé sûr de reprendre la production pour le moment et il est probable qu’ils pourront obtenir une bonne partie de la photographie en Angleterre. Il y a de fortes chances que Cruise et la société aient pesé leurs options lors de la pause précédente et aient pris la décision de déplacer les choses au Royaume-Uni plutôt que de les fermer. Mais avec plus d’interdictions de voyager et les gens étant invités à rester à la maison aussi souvent que possible, il pourrait être difficile de poursuivre la production ailleurs une fois le tournage en Angleterre terminé.

Si quoi que ce soit, le tournage au Royaume-Uni aidera probablement Mission: Impossible 7 à rester aussi en avance que possible en cas de retards supplémentaires. Le réalisateur Christopher McQuarrie pourrait même commencer à assembler toutes les séquences dont il dispose pour accélérer la post-production une fois le film terminé. Compte tenu de l’incertitude actuelle, il est possible que Paramount doive se déplacer Mission: Impossible 7 à partir de sa date de sortie prévue pour juillet 2021, mais Cruise fait tout ce qu’il peut pour garder le film sur la bonne voie comme prévu.

Plus: Coronavirus: chaque film retardé jusqu’à présent

Source: Daily Mail