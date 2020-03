Tom Hanks et sa femme annoncent leur diagnostic – .

À peu près au moment où le président Trump annonçait une interdiction de voyager en provenance d’Europe lors d’une allocution mercredi soir pour tenter d’atténuer la propagation du coronavirus, Tom Hanks et sa femme sont devenus les premières célébrités majeures à confirmer publiquement qu’ils ont été diagnostiqués avec le virus.

Hanks et son épouse Rita Wilson sont actuellement en Australie pour travailler sur le prochain film du réalisateur Baz Luhrmann sur Elvis Presley, dans lequel Hanks jouera le rôle de manager de Presley. Le mot de leur diagnostic, quant à lui, a couronné une journée frénétique de gros titres qui semblaient émerger presque toutes les heures à la suite de l’épidémie du virus et de sa propagation.

La déclaration complète de Hanks peut être lue ci-dessous. Lui et sa femme – qui semblent être les premières grandes célébrités à confirmer qu’ils ont été testés positifs pour le virus – sont en Australie en ce moment pour travailler sur le prochain film du réalisateur Baz Luhrmann sur Elvis Presley, dans lequel Hanks dépeint Elvis. le colonel Tom Parker.

Dans la déclaration, Hanks donne quelques détails sur les symptômes que lui et sa femme éprouvent et souligne qu’ils suivront les directives des professionnels de la santé pour faire tout ce qui est nécessaire:

Le distributeur du film est Warner Bros., qui a publié cette déclaration après que Hanks et Wilson ont confirmé leur diagnostic. La déclaration se lit comme suit:

«Nous avons été informés qu’un membre de la société de notre long métrage d’Elvis, qui est actuellement en pré-production à The Gold Coast, en Australie, s’est révélé positif pour COVID-19 (coronavirus). Nous travaillons en étroite collaboration avec les agences de santé australiennes appropriées pour identifier et contacter toute personne qui aurait pu entrer en contact direct avec la personne. La santé et la sécurité des membres de notre entreprise est toujours notre priorité absolue, et nous prenons des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde. La personne qui a été testée positive pour COVID-19 reçoit actuellement un traitement. »

Cette nouvelle a clôturé un tourbillon d’une journée au cours de laquelle des gros titres provenant de la propagation du virus semblaient apparaître à l’heure.

Lors du discours de Trump, par exemple, il a annoncé une interdiction de voyager en provenance d’Europe qui entrera en vigueur à minuit vendredi et durera 30 jours. Peu de temps après la fin de son discours télévisé, la rumeur a commencé à se répandre que la NBA annule le reste de sa saison – tout cela le même jour que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le virus était une pandémie mondiale.

Plus de 115 000 cas de coronavirus ont été confirmés dans le monde et la maladie a tué plus de 4 200 personnes.

