Tom Hanks partage la mise à jour du coronavirus et révèle que ses symptômes n’ont pas changé

Tom Hanks a publié une autre mise à jour indiquant que ses symptômes n’ont pas fluctué depuis qu’il a été le premier célébrité diagnostiqué avec le coronavirus. Hanks et sa femme, Rita Wilson, ont été diagnostiqués mercredi dernier alors qu’il était en Australie en train de filmer le biopic sans titre Elvis avec Austin Butler, Olivia DeJonge, Maggie Gyllenhaal et Rufus Sewell. Aucun des autres acteurs n’a testé positif pour le virus. Au diagnostic, Hanks et Wilson ont été admis dans un hôpital du Queensland.

Hanks a informé ses fans avec vigilance de l’état de son état sur les réseaux sociaux. Plus récemment, Hanks a informé les fans via Twitter qu’il ne se sentait pas pire mais ne se sentait certainement pas mieux une semaine après avoir été positif. Il a réussi à garder le ton de son poste léger, se référant à ses symptômes comme “les bla.” Il a également partagé qu’il avait passé sa quarantaine à jouer au Gin Rummy avec sa femme (et à perdre beaucoup), à perfectionner ses compétences de propagation Vegemite et à enregistrer ses chroniques sur sa machine à écrire bien-aimée. Il a également terminé son tweet sur une note positive, rappelant aux fans que la lutte contre ce virus est un effort de groupe.

Hanks a initialement annoncé son diagnostic de coronavirus sur les réseaux sociaux. Il a tweeté que lui et Wilson étaient positifs après avoir montré des symptômes comme le rhume, des frissons et de légères fièvres, suivis d’une photo de lui et de Wilson en quarantaine. Les deux ont posté des mises à jour de l’hôpital avec Wilson partageant une liste de lecture “Quarantunes” et Hanks remerciant ses “aides” à l’hôpital. Hanks et Wilson ont été libérés de l’hôpital hier et louent actuellement une maison en Australie pour y passer le reste de leur quarantaine.

