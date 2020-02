Tom Holland confirme que les pourparlers de remake sur le futur se sont déroulés

Tom Holland a confirmé Retour vers le futur des pourparlers de refonte ont eu lieu. Le film à succès de 1985, Robert Zemeckis, mettait en vedette Michael J. Fox, dans ce qui était sa performance de long métrage en tant que voyageur du temps accidentel, Marty McFly. La machine à voyager dans le temps du film, désormais emblématique DeLorean, a été inventée par le scientifique excentrique, Emmett «Doc» Brown (Christopher Lloyd). En cinq ans, la franchise Back to the Future était composée de trois films, dont le premier, dans lequel Marty voyage accidentellement en 1955 et doit retrouver le chemin de la maison jusqu’en 1985, sans doute le plus aimé des série entière. Même aujourd’hui, la base de fans du film est si forte que les appels sporadiques de certains à redémarrer Retour vers le Futur rencontrent généralement une résistance très ferme.

Cependant, cette opposition n’a pas empêché certaines interprétations créatives de savoir qui pourrait potentiellement jouer à la fois les personnages de Marty et de Doc dans une nouvelle version du film classique. Plus tôt ce mois-ci, une vidéo en profondeur a été diffusée en ligne dans laquelle l’une des scènes célèbres de Back to the Future a été recréée avec Holland comme Marty McFly et Robert Downey Jr. en tant que Doc. La récréation a été particulièrement impressionnante, incitant beaucoup à croire que ces deux étaient parfaits pour un redémarrage.

Connexes: Retour vers le futur réalisateur dit une autre suite “ Can’t Be Done ”

Bien sûr, Internet abrite d’énormes tableaux de suggestions, d’interprétations et de rumeurs concernant les suites et les redémarrages. Le simple fait qu’ils existent en ligne ne signifie pas qu’ils se retrouveront dans la production réelle. Dans le cas d’un redémarrage de Retour vers le futur, cependant, Holland admet non seulement qu’il a vu le deepfake, mais il en a été impressionné et des discussions de redémarrage ont effectivement eu lieu. Et bien que cela puisse être une nouvelle excitante pour certains, Holland ne dit pas qu’un redémarrage de Back to the Future aura effectivement lieu. La star de Spider-Man a révélé cette nouvelle lors d’une interview avec BBC Radio 1, quand il a déclaré:

Je mentirais si je disais qu’il n’y a pas eu de conversations dans le passé sur la façon de faire une sorte de remake, mais ce film est le film le plus parfait – ou l’un des films les plus parfaits, qui ne pourrait jamais être amélioré. Cela dit, si [Robert Downey Jr.] et je pourrais juste tourner cette scène qu’ils ont refaite pour le plaisir – il pourrait payer pour ça parce qu’il a beaucoup d’argent – je le ferais pour mes honoraires et nous pourrions refaire cette scène. Je pense que nous le devons à de faux faux parce qu’ils ont fait un si bon travail. … Je pense que je vais parler à Robert et voir si nous pouvons essayer de recréer quelque chose pour de faux faux.

Il est très intéressant (et probablement troublant pour beaucoup) que des discussions sur le remake de Retour vers le futur aient effectivement eu lieu. Cependant, avant que les fans irréductibles ne soient trop stressés, le respect de Holland pour le film original et sa reconnaissance qu’il reste l’un des films les plus parfaits et qu’il ne pourrait jamais être amélioré, est une assurance suffisante qu’il ne rejoindra pas un redémarrage à tout moment bientôt. Cela ne confirme certainement pas qu’il n’y aura pas de remake de Back to the Future, mais pour l’instant, il semble que la Hollande ne soit pas très intéressée à y participer. À tout le moins, Holland admet qu’il est intéressé à refaire correctement la scène Deepfake Back to the Future aux côtés de Downey Jr., bien que cela semble être plus humoristique que n’importe quelle sorte de promesse légitime. Holland était également lié au redémarrage d’un autre film classique des années 1980: Ferris Bueller’s Day Off, en 2018 lorsque le cinéaste Edgar Wright a déclaré travailler sur une version mise à jour. Nous savons maintenant que ce n’était guère plus qu’une farce du poisson d’avril, mais pour beaucoup, la Hollande semble être l’acteur incontournable pour jouer des rôles emblématiques dans des films redémarrés.

En ce qui concerne les redémarrages, certains films semblent se prêter au processus mieux que d’autres. De son côté, Back to the Future a réussi à interagir avec le public d’une manière que très peu de films sont capables de faire. L’évaluation de Holland selon laquelle Back to the Future est parfait est une croyance largement répandue et pour cette raison, il ne semble vraiment y avoir aucune raison pour que le film doive être refait. Mais comme nous le savons tous, un besoin de refaire n’entre pas toujours dans l’équation. On ne sait pas si un Retour vers le futur remake verra jamais le jour, mais pour l’instant au moins, le seul endroit où les partisans de l’idée sont susceptibles de voir la Hollande comme Marty McFly est dans le deepfake susmentionné.

Suivant: Funko Games annonce Retour vers le futur: jeu de société Back in Time [Exclusive]

Source: BBC Radio 1

Thanos est le nouvel hôte de Venom dans le génial fan art de Endgame

A propos de l’auteur

Mike Jones est un auteur, scénariste, voyageur du monde et cinéphile. Son travail a été présenté sur papier et en ligne dans diverses publications, et il est également un ancien de Berlinale Talents. Le cinéma l’a toujours bouleversé et en plus d’avoir vu The Talented Mr Ripley plus de fois que toute autre personne vivante, il conserve une collection de médias physiques sacrément saine. Ses cinéastes préférés incluent: Jordan Peele, David Lean, Alfred Hitchcock, Mike Leigh, Steven Spielberg, les Dardenne Brothers, Noah Baumbach, Michael Haneke, Barry Jenkins et Andrea Arnold. Souvent en décalage horaire, Mike a une fois refusé une certaine offre d’une célébrité de la liste A de se joindre à eux pour une nuit de fête après une étrange rencontre dans un aéroport.

En savoir plus sur Mike Jones