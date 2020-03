Tom Holland & # 039; s Uncharted Movie Production Retarded Due to Coronavirus

Sony arrête la production indéfiniment sur la tête de Tom Holland Inexploré film, qui était en pré-production et dont le tournage est prévu le mois prochain. Uncharted est une adaptation de la populaire série de jeux vidéo du même nom. L’histoire suit Nathan Drake, un chasseur de trésors qui parcourt le monde pour trouver des artefacts historiques. Tout comme Indiana Jones ou Lara Croft, Drake a tendance à faire face à des adversaires et à divers problèmes lors de ses aventures.

Selon Variety, le tournage du film devait commencer le mois prochain à Berlin. En raison du coronavirus, Sony a retardé indéfiniment la production du film, afin d’assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées. Uncharted a actuellement une date de sortie le 5 mars 2021, et il n’est pas clair si cela affectera cela de quelque manière que ce soit.

Le film a déjà subi de nombreux retards, en raison de changements constants dans le scénario et les réalisateurs abandonnant à plusieurs reprises le projet. La version actuelle du script est écrite par Art Marcum et Matt Holloway, et Ruben Fleischer, connu pour diriger Venom, est toujours attaché à diriger.

Aux côtés de la Hollande, le film met en vedette Mark Wahlberg, Tati Gabrielle, Sophia Ali et Antonio Banderas. L’intrigue serait inspirée du quatrième jeu, Uncharted 4: A Thief’s End. Inexploré est juste un autre film dans une longue liste de productions qui ont été reportées en raison de la diffusion de COVID-19, y compris The Matrix 4, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, et The Batman.

Source: Variété