Tomb Raider est libre de rester sur Steam pendant une durée limitée

Square Enix a annoncé que le jeu Tomb Raider 2013, le premier de la trilogie de redémarrage, est disponible gratuitement pour continuer sur Steam pendant une durée limitée.

Cette offre fait partie de la campagne Stay Home and Play de Square Enix, lancée au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. Réchauffé par les efforts mondiaux déployés pour garder les gens chez eux afin de réduire les transmissions et les contractions du virus, Square Enix a déclaré que c’était “un cadeau” pour la communauté.

Nous sommes réchauffés par les histoires de communautés se regroupant en ces temps incertains et offrons un cadeau pour garder les amis et la famille connectés grâce au jeu. En savoir plus: https://t.co/wWeWWuZ7Bv pic.twitter.com/9Ww2ZE7AJ820 mars 2020

Dans un article de blog, Square Enix a confirmé que le Tomb Raider 2013 et Lara Croft et le Temple d’Osiris sont désormais gratuits sur Steam et le resteront jusqu’au lundi 23 mars à 23 h 59 HAP / 6 h 59 GMT le mardi 24 mars Une fois que vous avez les jeux, ils vous appartiennent pour toujours.

Une aventure virtuelle

«Nous sommes réchauffés par les histoires de communautés qui se regroupent pour soutenir ceux qui en ont besoin en période d’incertitude et par le respect des directives destinées à protéger les plus vulnérables d’entre nous», écrit Square Enix.

«Les joueurs font partie d’une communauté mondiale. Nous nous rassemblons régulièrement en ligne pour rétablir l’équilibre dans les royaumes fantastiques, recruter des membres d’équipage pour sauver l’univers des menaces de science-fiction et nous livrer à une saine compétition grâce à des jeux d’action à indice d’octane élevé. Pour d’autres, passer au travail et au jeu en ligne est un territoire inconnu. »

Aucun de ces jeux n’est vraiment flambant neuf mais entre eux, ils ont à peu près atteint la marque de ce dont tout le monde pourrait avoir besoin en ce moment; Alors que le redémarrage de 2013 est un excellent moyen de vivre une aventure solo passionnante, Temple of Osiris est une chance de jouer avec jusqu’à trois autres personnes si l’isolement devient trop important.

Ce sont des offres comme celles-ci qui aident probablement Steam à battre ses records d’utilisateurs simultanés. Récemment, la plate-forme a atteint 20 millions pour la toute première fois.