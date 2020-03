Top 10 des comptes Instagram éducatifs pour les étudiants

Lorsqu’il est utilisé correctement, Instagram peut devenir un excellent endroit éducatif plutôt qu’une distraction. Si vous utilisez beaucoup Instagram, pourquoi ne pas en profiter? Surtout si vous êtes étudiant. Apprenez à connaître ces comptes Instagram éducatifs.

Pour tirer le meilleur parti d’Instagram, vous devez trouver et suivre des profils contenant de bonnes informations. Selon vos intérêts, cela peut être assez compliqué car il y a tellement de personnes et d’organisations sur Instagram qu’il est difficile de choisir et de trouver les bonnes.

Pour commencer, consultez ces excellents comptes Instagram éducatifs. Ce sont quelques-unes des meilleures pages Instragram pour augmenter vos connaissances.

1. NASA Goddard: Si vous aimez la recherche et l’espace, il est impératif de suivre le compte Goddard de la NASA. Vous pouvez explorer d’autres mondes depuis votre mobile. Vous obtiendrez de nombreuses images d’astronautes, des lancements de navettes et des photos de l’espace prises directement depuis le télescope spatial Hubble.

2. National Geographic: publications de National Geographic sur des sujets très intéressants, tels que la nature, les animaux, les cultures, etc. Ce compte Instagram peut rapidement ouvrir votre esprit au monde dans son ensemble et vous faire apprécier davantage les choses incroyables et uniques qui existent dans le monde.

3. Smithsonian: c’est un groupe de musées et de centres de recherche américains qui se concentrent sur la culture et la réussite humaine. Son compte Instagram est un grand moment dans la vie des figures célèbres de l’antiquité.

4. NOAA: Êtes-vous passionné par la vie marine? Aimez-vous les photos des créatures marines et des océans? Donc, suivre le compte Instagram de la NOAA est une excellente décision. Non seulement vous pourrez obtenir des images intéressantes, mais vous pourrez également connaître les données aquatiques détaillées de chaque image.

5. L’American Museum of Natural History: il est basé à New York et son compte Instagram partage des merveilles du monde naturel qui donnent vie à l’histoire. Comprend des photos étonnantes de belles plantes et créatures du passé et du présent, y compris des dinosaures et des fossiles.

6. Le RAE rapporte: Il y a des milliers de mots en espagnol. Il vous sera difficile de les apprendre tous, mais vous pouvez l’essayer sur le compte SAR sur Instagram. Chaque jour, vous pourrez apprendre de nouveaux mots, ainsi que des utilisations correctes du mot.

7. Bibliothèque nationale d’Espagne: Plongez dans l’histoire de l’Espagne avec des images incroyables. Toutes les images ont un texte explicatif détaillé. Vous y trouverez des images faisant référence à la culture, au cinéma, à des documents historiques et bien plus encore.

8. Saatchi Gallery: Basée à Londres, leur page Instagram vous permettra de partager leurs expositions d’art uniques à travers le monde. Vous verrez très probablement quelque chose qui vous inspire et est une excellente ressource pour les étudiants en art.

9. Carlos Rios: Lorsque vous êtes étudiant, il peut être difficile de bien manger, c’est pourquoi les informations sur la santé et la nutrition de Carlos Rios sur Instagram sont essentielles. Il vous propose non seulement des conseils pour rester en bonne santé, mais aussi pour éviter la malbouffe.

10. Lecturagil: Il n’est pas facile d’étudier pour des examens, lire et écrire des devoirs. Lecturagil est un compte Instagram que vous pouvez suivre pour vous aider à vous améliorer. Il propose des conseils pour mémoriser plus facilement des informations, des techniques de lecture rapide ou des conseils de concentration.

Si vous connaissez d’autres comptes Instagram éducatifs, veuillez les commenter pour aider les étudiants.

