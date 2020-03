Top 10 des films que nous publierions par ordre chronologique

Le DCEU n’a pas eu le meilleur bilan depuis son lancement avec Man Of Steel en 2013. La qualité des films est gravement déséquilibrée, et toute tentative de former un univers cohérent et stable a complètement échoué. Alors que le DCEU est accroché à un fil grâce à des tubes comme Wonder Woman et Shazam, son avenir est incertain.

Il est évident que le DCEU ne connaîtra jamais le succès harmonieux de l’univers MCU de Marvel, et avec des films autonomes comme Joker qui remportent un succès monumental en dehors de l’écosphère établie, le moment est peut-être venu d’annuler la franchise dans son ensemble et de recommencer. Si le prochain The Batman ne parvient pas à livrer, le DCEU devrait obtenir la hache et attendre un certain temps, avant de revenir avec une vision plus cohérente. Cette liste comprend 10 films DCEU que nous publierions par ordre chronologique si nous avions le pouvoir ultime!

10 BATMAN

Ce fut une légère erreur de sortir Man Of Steel avant un film de Batman, principalement parce qu’il a renoncé à établir la nature sombre du monde de DC. Superman est un phare d’espoir, mais si le monde est déjà beau et dandy, sa présence produit moins d’impact. En lançant un nouveau DCEU avec Batman, le public pourrait voir le côté le plus rugueux de villes comme Gotham, qui pourrait servir de modèle pour la société dans son ensemble.

Nous ne savons pas ce que The Batman de Robert Pattinson réserve en termes d’intrigue, mais un film révisé pourrait se concentrer sur un Bruce Wayne établi qui nettoie Gotham après des années de crime et de négligence. Pas besoin d’une histoire d’origine sur celui-ci. Il a été exagéré à ce stade.

9 LE FLASH

Barry Allen pourrait occuper le devant de la scène dans la deuxième version de DCEU redémarrée afin d’introduire l’élément de superpuissance dans l’équation. Contrairement à un film sombre de Batman, The Flash pourrait s’avérer plus aventureux, comique et rapide en comparaison.

Celui-ci nécessiterait certainement une histoire d’origine afin de donner un poids approprié à Allen en tant que personnage. De plus, nous avons pu voir des amis proches d’Allen comme Dick Grayson apparaître, ce qui pourrait conduire à d’autres développements DCEU sur la route. Méchant principal? Certainement Reverse-Flash.

8 SUPERMAN

L’homme d’acier devrait faire son apparition dans le troisième film afin de permettre aux personnages humains d’établir le récit initial. En rebondissant entre des tons plus sombres et plus clairs avec Batman et The Flash, Superman pourrait alors prendre le devant de la scène et mettre au premier plan les concepts de l’illumination et de l’espoir.

Ce serait également une bonne occasion de faire connaître sa présence sur Terre aux autres, créant un espace pour taquiner l’introduction de futurs personnages dans le spectre DCEU.

7 LA FLÈCHE VERTE

Amener Oliver Queen au DCEU signifierait avoir un autre milliardaire en plus de Bruce Wayne pour ajouter à l’histoire. Toute suite possible pourrait se concentrer sur la perte de fortune de Queen (selon le scénario de la bande dessinée), ce qui pourrait le préparer à un éventuel rôle au sein de la Justice League.

Ce premier film Green Arrow ne devrait pas être une refonte de la quête de Batman pour protéger Gotham City, mais quelque chose de tout à fait différent. En tant que milliardaire, Queen pourrait attirer une classe plus lourde de méchants, comme le comte Vertigo.

6 WONDER WOMAN

Wonder Woman aurait certainement besoin de faire son apparition à ce stade, motivée principalement par la décision de Superman de se révéler au monde. Elle n’aurait pas nécessairement besoin d’une histoire d’origine, juste un ou deux flashbacks pour établir l’histoire de son personnage.

Il pourrait être utile au récit DCEU plus large que Wonder Woman soit le personnage qui déniche les premiers signes d’une menace majeure sur Terre. Cela pourrait être un dispositif d’intrigue secondaire qui finit par devenir un objectif majeur des futurs films (comme le Tesseract l’a fait pour le MCU), ce qui l’incite à s’aventurer et à trouver Superman, laissant le film sur un cliffhanger.

5 LANTERNE VERTE

En amenant Green Lantern dans le DCEU, l’histoire pourrait se transformer en une épopée connectée de style Infinity War où le héros titulaire reconnaît la même menace et met le cap sur la Terre pour avertir leurs héros les plus puissants. Naturellement, Green Lantern pourrait bénéficier d’une histoire d’origine, mais elle ne devrait pas être au centre du film.

L’arc principal de l’histoire devrait se concentrer sur une menace qui s’épanouit en une menace encore plus grande, ce qui donne amplement de temps pour le développement du personnage de Green Lantern, ainsi que la rédaction d’un pont entre les films.

4 HAWKWOMAN

Nous adapterions certainement le personnage de Shayera Hol pour ce film particulier, donnant au DCEU un autre personnage intergalactique en plus de Green Lantern et Superman pour compléter le casting. En tant qu’officier de police de la planète Thanagar, Hawkwoman pourrait adapter un scénario de l’âge d’argent en se concentrant sur sa poursuite de l’archi-méchant Byth Rok sur Terre.

La capacité de Rok à changer de forme à volonté pourrait s’avérer être un excellent contraste avec les méchants rencontrés par d’autres personnages DCEU. Quelques ajustements mineurs à l’intrigue pourraient voir Rok comme faisant partie de la plus grande menace qui finira par se poser sur Terre.

3 LIGUE DE JUSTICE, PARTIE 1

La table est désormais dressée pour un film Justice League. Tous les personnages principaux se seront établis à ce stade. L’histoire de Justice League serait mieux servie en deux films distincts, le premier se concentrant sur les personnages se trouvant, s’affrontant et triant leurs différences tout en apprenant la menace qui les menace.

À la fin du film, l’équipe naissante devrait avoir croisé un certain nombre de méchants envoyés lors de frappes préventives contre la Terre, ouvrant la voie au dernier cliffhanger du film – l’arrivée de Darkseid!

2 LIGUE DE JUSTICE, PARTIE 2

Avec Darkseid faisant enfin son apparition, le ton du film devrait définitivement basculer dans un territoire plus sombre, avec le destin du monde en jeu. Ici, les nouveaux héros devraient unir leurs forces pour repousser son immense attaque.

Bien que cela puisse sembler un peu Thanos dans l’approche, il n’est pas nécessaire de se battre avec des enjeux aussi élevés que de perdre des milliards de vies avec un claquement de doigts. Darkseid devrait être moins sur le complexe de héros tordu d’un méchant, et plus sur sa pure capacité de mal et de cruauté. Au moment où les héros sortiront victorieux, la Justice League devrait être officiellement formée, ouvrant la voie à une nouvelle série de films.

1 SUPERMAN 2

Il serait logique que Superman termine la première phase des films DCEU sur une bonne note, la récente victoire de la Justice League contre Darkseid attirant l’attention d’autres êtres de la galaxie tels que Bertron, le scientifique qui créera plus tard le Doomsday cauchemardesque .

Bertron pourrait être un subalterne travaillant avec le général Zod, qui pourrait également faire une apparition dans le but de prendre le contrôle de la planète Terre. Bien que le film se termine sur une note positive, une scène post-crédits pourrait voir Bertron commencer à travailler sur l’éventuel destroyer de Superman, ajoutant une teinte d’effroi dans la phase II du DCEU!

