Top 10 des solutions pour réparer Windows 10 lorsqu’il ne répond pas / ne fonctionne pas

Il est plus courant que vous ne le pensez que Windows 10 ne fonctionne pas, ce problème a de nombreux utilisateurs. Les problèmes les plus courants sont généralement le fait que Windows 10 ne démarre pas ou qu’il se bloque, mais il y en a beaucoup d’autres. Il peut également y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles Windows ne fonctionne pas, comme une mise à jour échouée, une panne de courant soudaine de l’ordinateur ou l’installation d’un programme. Ci-dessous, vous trouverez les 10 meilleures solutions pour réparer votre Windows 10 lorsqu’il ne fonctionne pas ou ne répond pas.

Symptômes et raisons pour lesquels Windows 10 ne répond pas / ne fonctionne pas correctement

Les symptômes que Windows 10 ne répond pas correctement peuvent être nombreux, mais il existe deux cas très courants où Windows 10 ne fonctionne pas correctement. Le premier est lié au système d’exploitation lui-même et le second aux programmes. Avec l’un ou l’autre, nous pouvons trouver:

Windows 10 ne répond pas après le démarrage– Certains utilisateurs voient que lorsqu’ils démarrent leur ordinateur, après avoir accédé au bureau Windows, leurs verrous d’écran et la souris ou le clavier ne fonctionnent pas.Windows redémarre automatiquement après la connexion.Après une mise à jour de Windows 10, le système ne fonctionne plus et ne répond plus. Parfois, l’opération n’est pas entièrement correcte, disons qu’elles peuvent fonctionner à moitié, mais il y a certaines fonctions qui ne fonctionnent pas bien, comme le menu Démarrer ou l’ouverture d’un programme.Erreurs inattendues, les programmes ne fonctionnent pas correctement, Windows 10 se bloque lorsque vous essayez d’accéder à un dossier dans le navigateur, etc. Parfois, ce cas peut être résolu en appuyant sur la combinaison de touches Ctrl + Alt + Suppr, et dans la fenêtre du Le Gestionnaire des tâches, pour pouvoir sélectionner le processus qui l’empêche de fonctionner correctement et pour pouvoir le terminer.

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles Windows 10 ne fonctionne pas correctement, mais certaines d’entre elles sont un manque de ressources système, un conflit avec le logiciel ou le matériel, des problèmes de pilote, des problèmes antivirus, une infection logicielle malveillants (virus), entrées de registre corrompues, fichiers Windows 10 endommagés ou supprimés, erreur après une mise à jour échouée …

Comment réparer Windows 10 lorsqu’il ne répond pas

10 méthodes pour réparer Windows 10 lorsqu’il ne fonctionne pas

Désactivez temporairement votre antivirus. Fermez les applications inutilisées. Redémarrez votre ordinateur. Réinstallez le programme à l’origine du problème. Dépannez votre ordinateur. Vérifiez et mettez à jour les pilotes. Recherchez les nouvelles mises à jour Windows. Vérificateur de fichiers système. Vérifiez si vous êtes infecté par un logiciel malveillant (virus). Modifiez la clé de registre.

Si vous rencontrez l’un des symptômes indiquant que Windows 10 ne fonctionne pas correctement, comme indiqué ci-dessus, essayez les méthodes suivantes pour réparer votre Windows 10.

Désactivez temporairement votre antivirus

Certains antivirus peuvent interférer de manière très interne avec votre système d’exploitation et provoquer des problèmes. Bien que ces problèmes soient généralement plus liés à l’accès à Internet, ils peuvent parfois empêcher Windows 10 de répondre.

Pour désactiver temporairement l’antivirus et vérifier si le problème a été résolu, ouvrez votre antivirus et désactivez temporairement toutes les options de protection, ainsi que désactivez le démarrage automatique de l’antivirus. Dans certains cas, vous devrez peut-être le désinstaller complètement. Si tel est votre cas, rassurez-vous, vous pouvez le réinstaller si le problème de Windows 10 n’a pas été résolu.

Il est conseillé de redémarrer Windows 10 une fois que vous avez désactivé ou désinstallé l’antivirus. Mais rappelez-vous, si vous avez désactivé toutes les options de protection antivirus, assurez-vous qu’elles ne s’activent pas automatiquement lorsque vous redémarrez Windows 10, sinon vous ne faites pas les vérifications correctement.

Fermez les applications que vous n’utilisez pas

Une surcharge des ressources système est responsable du non-fonctionnement de Windows 10. Si vous avez plusieurs programmes en cours d’exécution en même temps, dont beaucoup en arrière-plan, ils draineront toutes les ressources système, provoquant le blocage ou le dysfonctionnement de certains d’entre eux.

Vous pouvez réparer votre Windows 10 en fermant les applications qui ne sont pas nécessaires. Pour ce faire, appuyez sur la combinaison de touches Ctrl + Alt + Suppr et dans la fenêtre Gestionnaire des tâches, fermez les programmes que vous n’utilisez pas et / ou qui ne répondent pas correctement.

De plus, en tant que mesure préventive des problèmes futurs dus à une surcharge du système, accéder à l’onglet Démarrer désactive les programmes que vous n’utilisez généralement pas régulièrement. De cette façon, chaque fois que vous démarrez Windows 10, le programme ne démarre pas automatiquement.

Redémarrez votre ordinateur

La réalisation des tâches d’un grand nombre d’applications / logiciels ouverts peut prendre du temps.

Si vous ne souhaitez pas terminer les programmes un par un via la fenêtre du Gestionnaire des tâches, ou si vous ne le pouvez tout simplement pas, essayez de redémarrer votre système.

C’est le moyen le plus simple et le plus rapide d’éliminer tout problème potentiel et ponctuel de Windows 10.

Réinstaller le programme causant des problèmes

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème d’application après le redémarrage de votre ordinateur, vous pouvez envisager de réinstaller le programme défectueux.

Pour ce faire, ouvrez le menu Démarrer de Windows 10 et tapez directement «Panneau de configuration». Dans les résultats, vous verrez l’application Panneau de configuration. Cliquez dessus, puis choisissez «Programmes et fonctionnalités» ou «Désinstaller un programme».

Ensuite, sélectionnez dans la liste le programme qui fait que votre Windows 10 ne fonctionne pas correctement. Ensuite, faites un clic droit sur l’application, sélectionnez “Désinstaller”.

Suivez les instructions de désinstallation pour terminer le processus, puis redémarrez Windows 10 et réinstallez-le à nouveau. Cela devrait résoudre le problème avec ce logiciel.

Résolvez vos problèmes informatiques.

Vous pouvez réparer votre Windows 10 grâce à son outil de maintenance. L’outil du système d’exploitation peut diagnostiquer votre système et résoudre les problèmes.

Pour ce faire, ouvrez le Panneau de configuration, puis sélectionnez “Afficher par: grandes icônes” dans le coin supérieur droit. Cliquez ensuite sur “Sécurité et maintenance”, déroulez “Maintenance” et sélectionnez “Démarrer manuellement” sous Maintenance automatique.

Cela exécutera la maintenance. Soyez patient, cela peut prendre plusieurs minutes. Une fois terminé, le rapport de maintenance et les solutions possibles que vous avez effectuées automatiquement apparaîtront. Il peut vous être demandé d’effectuer une option si la réparation automatique n’a pas été possible. Si tel est le cas, effectuez les actions indiquées.

Redémarrez maintenant votre ordinateur et vérifiez si Windows 10 a été réparé.

Si la maintenance n’a pas détecté de problèmes ou si le problème persiste, essayez la méthode suivante.

Vérifiez et mettez à jour les pilotes.

Les pilotes manquants à installer ou obsolètes peuvent également empêcher Windows 10 de fonctionner. Par conséquent, essayez toujours de garder vos pilotes à jour.

Mettez à jour les pilotes via le Gestionnaire de périphériques. Pour ce faire, appuyez sur la combinaison de touches “Windows + R” et dans la fenêtre “Exécuter”, tapez “devmgmt.msc” et appuyez sur Entrée.

Une fois la fenêtre “Gestionnaire de périphériques” ouverte, elle affiche la liste et vérifie les pilotes qui apparaissent avec un point d’interrogation. Dans ces pilotes, faites un clic droit sur le pilote et sélectionnez “Mettre à jour le pilote”.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez «Rechercher un pilote logiciel mis à jour automatiquement» et suivez les instructions.

Vous pouvez effectuer ce processus dans les autres pilotes que vous souhaitez mettre à jour, qu’ils apparaissent avec ou sans point d’interrogation.

Si Windows 10 ne trouve pas de mises à jour disponibles, vous pouvez vérifier les derniers pilotes sur le site Web du fabricant de chaque périphérique de votre ordinateur.

Conseil: Il n’est pas recommandé d’utiliser un logiciel tiers pour vérifier et mettre à jour les pilotes. Dans de nombreux cas, ces programmes contiennent généralement des logiciels malveillants ou d’autres applications très intrusives dans le système.

Redémarrez ensuite votre ordinateur pour que les modifications prennent effet et voyez si les erreurs Windows 10 ont été corrigées.

Rechercher les nouvelles mises à jour Windows

Bien qu’il soit vrai que parfois les mises à jour de Windows 10 peuvent causer des problèmes dans le système d’exploitation, parfois elles peuvent les résoudre.

Microsoft met constamment à jour Windows. Grâce à des correctifs et des mises à jour majeurs, il améliore la sécurité, corrige les bogues et ajoute des fonctionnalités dans Windows, aidant votre Windows 10 à fonctionner plus efficacement et en toute sécurité.

Essayez de mettre à jour Windows 10 pour dépanner votre système.

Appuyez sur la combinaison de touches “Windows + I” et appuyez sur “Mise à jour et sécurité”. Ensuite, dans Windows Update, recherchez et installez les mises à jour. Attendez ensuite que toutes les mises à jour trouvées pour votre système soient installées. Une fois qu’ils ont terminé, suivez les instructions qui vous sont données, comme redémarrer.

Important: N’ÉTEIGNEZ PAS l’ordinateur pendant la mise à jour de Windows 10. Vous pourriez endommager davantage votre système.

Si vous ne pouvez pas accéder à Windows Update, vous pouvez essayer une deuxième façon: appuyez sur la combinaison de touches “Windows + R”, tapez “explorer ms-settings: windowsupdate” et appuyez sur Entrée.

Et, bien que plus brusquement, vous pouvez forcer les mises à jour comme ceci: combinaison de touches «Windows + R», tapez «cmd» et appuyez sur Entrée. Ensuite, dans la fenêtre noire (fenêtre du terminal de commande), tapez “wuauclt.exe / updatenow” et appuyez sur Entrée.

Exécutez le vérificateur de fichiers système

Windows 10 dispose d’un outil utile pour réparer les fichiers système corrompus / endommagés. Cet outil est appelé System File Checker (SFC).

Si vous remarquez que votre Windows 10 ne fonctionne pas correctement en raison de l’absence de fichiers système importants ou de fichiers endommagés, vous pouvez exécuter l’analyse SFC pour vérifier et réparer le problème.

Allez dans le menu Démarrer, tapez “cmd” et dans le résultat, faites un clic droit sur “Invite de commandes” et sélectionnez “Exécuter en tant qu’administrateur”. Ensuite, dans la fenêtre d’invite de commandes, tapez “sfc / scannow” et appuyez sur Entrée.

Attendez maintenant la fin du processus de vérification des erreurs. Soyez patient, cela peut prendre quelques minutes selon la “puissance” de votre ordinateur.

Une fois terminé, s’il a trouvé et réparé des erreurs, il vous informera avec le message “La protection des ressources Windows 10 a trouvé des fichiers corrompus et les a réparés automatiquement”. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre et redémarrer Windows 10 pour voir s’il a corrigé les problèmes que vous avez rencontrés.

Vérifiez si vous êtes infecté par un logiciel malveillant (virus)

Plusieurs fois, plus que vous ne le pensez, la cause de Windows 10 ou d’une autre version de Windows qui ne démarre pas, se bloque ou ne fonctionne pas correctement, est causée par des logiciels malveillants sur votre système.

Bien que Windows 10 intègre déjà son logiciel anti-programme malveillant Windows Defender, il peut échouer contre certains programmes malveillants. Afin de détecter plus en détail si votre système contient des logiciels malveillants, l’un des meilleurs outils existants est Malwarebytes Anti-malware. Suivez le guide ci-dessous pour désinfecter votre système contre les logiciels malveillants.

Modifier la clé de registre pour réparer Windows 10

Comme dernière méthode, bien qu’elle soit un peu plus compliquée et délicate, vous pouvez résoudre certains problèmes de Windows 10 via le registre Windows. Certaines valeurs clés peuvent provoquer des erreurs dans les applications et le système d’exploitation. Vous pouvez modifier les valeurs des clés ou même les supprimer. Mais comme mentionné, cela peut être délicat si vous ne savez pas ce que vous faites car vous pouvez l’endommager davantage.

Si vous osez jouer avec le registre, assurez-vous d’abord de sauvegarder le registre lui-même. Pour ce faire, entrez le registre Windows à l’aide de la combinaison de touches “Windows + R”, puis tapez “regedit” et appuyez sur Entrée. Ensuite, dans la fenêtre de registre, allez dans le menu “Fichier” et sélectionnez “Exporter”. Dans les options d’exportation, assurez-vous de sélectionner la case “Tous” sous “Exporter l’intervalle”. De cette façon, si quelque chose ne va pas avec votre violon … vous pouvez restaurer à nouveau l’intégralité du registre Windows simplement en exécutant le fichier exporté.

Une fois que vous avez sauvegardé le regedit, dites-vous qu’il existe une clé qui pose généralement pas mal de problèmes. Cette clé est “54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00”. Il porte également le nom de «Core Parking». C’est une clé des profils énergétiques du système, et en fonction de sa valeur, il peut générer certains problèmes (pour le résumer en quelque sorte).

Dans la fenêtre du registre Windows, allez dans le menu “Edition” et sélectionnez “Rechercher”, tapez la clé “0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583” et cliquez sur “rechercher”.

Dans le résultat, entrez la clé et changez la valeur “ValueMin” et “ValueMax” en “0”. Les chances sont de 100. Acceptez maintenant les modifications. Vous pouvez également supprimer complètement ces clés, mais la définition de leurs valeurs sur “0” est suffisante.

Effectuez ce processus plusieurs fois pour rechercher et modifier les clés 0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583. Vous disposerez de plusieurs clés, une pour chaque profil énergétique de votre système.

Une fois qu’ils ont tous été modifiés, éteignez l’ordinateur et rallumez-le. Vérifiez maintenant si votre problème Windows 10 a été résolu.

