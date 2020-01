Top 5 des smartphones LG pour moins de 300 euros

Tout le monde (heureusement) n’utilise pas le téléphone comme s’il s’agissait d’une extension de sa personne. Il y a des gens qui, même s’ils veulent de bons smartphones, ils ne veulent pas dépenser trop d’argent. L’offre LG est une excellente alternative pour obtenir d’excellents smartphones à un prix plus qu’acceptable.

Voici les smartphones LG recommandés qui coûtent moins de 300 euros

Nous en présentons 5, par ordre de prix et avec les différentes caractéristiques principales:

LG K9 c’est un smartphone bas de gamme de 5 pouces dont le prix équivaut à 110 €. C’est un excellent produit, vu le rapport qualité / prix. Avec ses 2 Go de RAM et ses 16 Go de mémoire interne. Ce n’est pas un téléphone avec des exigences élevées, mais possède une mémoire extensible jusqu’à 32 Go et est alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 212 à 4 cœurs. La fréquence d’horloge est de 1,2 GHz et la batterie (2410 mAh Li-ion) a une excellente durabilité. Avec son appareil photo principal de 8 mégapixels et 4,9 MP de l’avant, il vous permet également de prendre de très bonnes photos et vidéos;

LG K40s, pour 145 € il est de meilleure qualité que le précédent. 2 Go de RAM, 32 de mémoire interne et un octocœur avec une horloge de 1,9 GHz. Appareil photo principal de 13 mégapixels et appareil photo selfie 13MP (donc vidéo FullHD) et batterie Li-ion 3500 mAh;

LG K10 pour 149,90 € il s’agit d’un smartphone de 5,3 pouces avec un panneau LCD TFT. 2 Go de RAM pour 16 Go de mémoire, extensible jusqu’à 64 Go. Excellente durée de vie de la batterie Li-ion 2800 mAh et avec un appareil photo de 13 mégapixels et un appareil photo selfie 5MP offre toutes les caractéristiques principales d’un bon smartphone;

LG Q7 a un coût de 161,05 €. Nous passons déjà à une gamme moyenne-haute de smartphones. Avec son écran de 5,5 pouces, un appareil photo principal de 15 mégapixels et un appareil photo frontal de 4,9 MP, il est déjà supérieur aux modèles précédents. Cela est également démontré par les 4 Go de RAM et les 64 Go de mémoire interne, extensible jusqu’à 2048 Go avec un support externe;

LG G5 est enfin le meilleur smartphone à un prix plus élevé, 299,90 €. Il s’agit de l’un des smartphones de dernière génération adapté à un jeune public. Appareil photo 16 mégapixels, batterie Li-ion 2800 mAh, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 31,2 Go, en plus d’un processeur Qualcomm Snapdragon 820.

Toutes les offres se réfèrent à prix de vente actuels sur Amazon.