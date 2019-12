Top Chef Season 17: Top 5 All Stars We Think Can Win

Saison 17 de Excellent chef revient le 19 mars 2020 pour une toute nouvelle saison d'étoiles. Les favoris des fans, les favoris et les finalistes des 16 dernières saisons risquent tout pour le Excellent chef Titre. Il y aura 15 des meilleurs candidats en compétition pour prouver pourquoi ils méritaient de gagner la première fois, voire la deuxième fois. Tout le monde Excellent chef La saison 17 représente l'une des meilleures compétitions de tous les temps, mais certaines ont un peu plus d'avantage compétitif.

Excellent chef La saison 17 se déroule à Los Angeles, avec Tom Colicchio et Gail Simmons prenant de nouveau leur place à la table des juges. Padma Lakshmi revient également pour animer, et elle a aidé à exciter les fans Excellent chef Saison 17 en faisant l'annonce des étoiles à BravoCon. Récemment, Bravo a annoncé les noms des Excellent chef toutes les étoiles. Nous sommes ravis de voir tout le monde concourir, mais il y en a quelques-uns qui, selon nous, ont les meilleures chances de remporter le Excellent chef Titre de champion de la saison 17.

Stephanie Cmar tombe dans la catégorie des Excellent chef. Elle a participé à la saison 11 et est partie à la 6e place (7e lorsque Louis Maldonado est revenu de Cuisine de dernière chance). Avant son élimination, Stephanie était l'une des vedettes de la saison 11, et elle semblait être un concurrent majeur pour le titre. Stéphanie n'a pas le même multiple Excellent chef apparences comme certains de ses concurrents, mais sa liberté créative en tant que chef privé peut finir par être une énorme force. De plus, Stephanie a commencé à travailler dans l'industrie alimentaire à 15 ans, ce qui montre qu'elle a de l'endurance et du dévouement – des attributs clés pour gagner un spectacle de cuisine.

Excellent chef les fans ont rencontré Jennifer Carroll dans la saison 6. Elle a atteint la finale de cette saison, mais a terminé à la quatrième place. Jennifer est ensuite revenue pour la première saison des étoiles, Excellent chef Saison 8, et a suivi ces deux apparitions avec deux autres dans Duels de chefs et dans le cadre de Excellent chef Saison 15: Cuisine de dernière chance. En plus d'elle Excellent chef expérience, Jennifer dirige une entreprise de restauration et de conseil, et elle a travaillé avec des chefs renommés comme Marcus Samuelsson. Jennifer a acquis l'expérience, la passion et la confiance nécessaires pour Excellent chef couronne.

Angelo Sosa a fait son Excellent chef débuts sur la saison 7, où il a terminé deuxième. Il est ensuite revenu la saison suivante pour les étoiles. Depuis son dernier Excellent chef expérience, Angelo a construit son curriculum vitae et dirige maintenant un restaurant qu'il possède appelé Death by Tequila. Pendant Angelo Excellent chef apparences, il a montré une mise au point au laser qui a souvent abouti à ce que ses plats soient dans les premières places. Plus d'expérience en restauration et la même détermination devraient facilement faire d'Angelo l'un des leaders du Excellent chef Saison 17.

Au cours de la carrière culinaire de Gregory Gourdet, il a été demi-finaliste de James Beard à trois reprises, et le regarde concourir sur Excellent chef La saison 12 a permis de comprendre facilement pourquoi. Au cours de sa saison de Excellent chef, Gregory a atteint la finale et est arrivé deuxième devant la gagnante Mei Lin. Les saveurs audacieuses de Gregory, ses influences mondiales et son audace ont fait de lui un favori toute la saison. Nous nous attendons à ce qu'il fasse des mouvements de saveur encore plus audacieux Excellent chef Saison 17.

Les frères Voltaggio sont peut-être les candidats dont on parle le plus Excellent chef histoire. Ils font tout autant partie de la Excellent chef famille comme Padma Lakshmi. OK, peut-être pas tant que ça, mais ils sont toujours un gros problème pour la franchise. Bryan Voltaggio a terminé en finale de Excellent chef Saison 6; il s'est classé deuxième contre son frère, Michael Voltaggio. Plus tard, Bryan est apparu sur Meilleurs chefs cuisiniers, devenant le premier Excellent chef candidat à faire le Meilleurs chefs cuisiniers crossover. Il a encore une fois terminé à la deuxième place. À l'approche de la victoire à deux reprises, Bryan doit avoir faim de Excellent chef gagner.

