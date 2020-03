Top Gun: Maverick n’est pas la première suite de Top Gun

Top Gun: Maverick n’est pas la première suite du Top Gun original, une distinction qui va plutôt au court métrage Top Gun 2: Back to Traffic School de 2012. Bien qu’il y ait eu de nombreuses tentatives pour faire une suite Top Gun depuis la sortie de l’original en 1986, aucune des tentatives de faire une suite de long métrage n’a réussi à se concrétiser jusqu’à récemment.

Il y a eu une longue histoire d’arrêts et de débuts dans le développement de la suite de Top Gun, du scandale de Tailhook en 1991 (qui ressemblait trop aux interactions de Maverick avec Charlie) à la mort de Tony Scott en 2012. Tout cela a plongé le projet dans l’enfer du développement, jusqu’à ce que il a finalement trouvé un réalisateur à Joseph Kosinski à l’été 2017. Une fois arrivé, c’était un plan assez simple (moins un an de retard pour obtenir les bonnes scènes de vol) du film qui sortira le 26 juin 2020. Cependant, un court-métrage qui perpétuait l’héritage de Top Gun, même si personne ne l’a vu, se cache à cette époque.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Comment Top Gun: les scènes d’action de Maverick se comparent au film original

Top Gun 2: Back to Traffic School pourrait être la première suite de Top Gun, mais les fans seraient pardonnés de n’en avoir jamais entendu parler. Il est pratiquement impossible de trouver non seulement le film, mais toute information réelle à ce sujet. Sa page IMDB contient le casting et l’équipe, ainsi que des informations sur la production, mais il n’y a même pas de synopsis d’intrigue répertorié. Après avoir creusé davantage, il existe un site Web et une page Facebook pour Hot Tub Mimosas, qui a produit le court-métrage. Ils ont partagé une photo des coulisses du tournage du court métrage, mais il n’y a pas de lien ou quoi que ce soit pour indiquer où le regarder. Il n’y a même rien après le titre sur aucun de ces sites pour suggérer même quelle est l’intrigue du film.

En rassemblant ces quelques morceaux, il semble que ce soit un court-métrage de comédie, peut-être même réalisé pour l’école de cinéma (il a été tourné à l’Université du Nevada à Las Vegas). Il ne devrait y avoir rien de suffisamment notable pour appeler cela une suite de Top Gun différente de tout autre court-métrage comique aléatoire réalisé par des cinéastes étudiants – sauf le fait qu’il présente l’un des acteurs originaux de Top Gun.

Bien qu’il y ait d’autres acteurs jouant Mav et Iceman, Clarence Gilyard Jr., qui jouait Sundown dans le Top Gun original, reprend ce rôle dans Top Gun 2: Back to Traffic School. Avoir l’un des acteurs originaux ajoute un niveau de crédibilité qui manque à de nombreux autres films amateurs ou amateurs. Bien que ce soit loin de la crédibilité qui résulterait de la bénédiction des producteurs ou réalisateurs originaux, c’est toujours un gros problème de faire participer quelqu’un du film original.

Alors que Top Gun: Maverick est la suite Top Gun dont tout le monde se souviendra, Top Gun 2: Back to Traffic School a la distinction étrange d’être la première suite impliquant quelqu’un du film original. Cependant, il n’est pas disponible partout en ligne, probablement en raison de la tentative d’éviter d’éventuels problèmes de droits d’auteur, alors ne vous attendez pas à le voir de sitôt.

Suivant: Top Gun: Maverick avait besoin d’un dégagement spécial de la marine pour la scène de vol de Tom Cruise

Dates de sortie clés

Top Gun: Maverick / Top Gun 2 (2020)Date de sortie: 26 juin 2020

La révélation d’un enfant intemporel de Doctor Who brise le nom et la régénération de Matt Smith