Top Tech Conferences: les meilleurs événements technologiques B2B et le guide du salon pour 2020

Qu’on aime ou qu’on déteste, les événements et les conférences sont souvent le lieu où se rencontrent les rouleurs et les concessionnaires du monde de la technologie pour décider de l’avenir de l’industrie.

TechRadar Pro et ITProPortal ont uni leurs forces avec l’industrie des technologies B2B PR pour organiser une liste d’événements, conférences et événements technologiques nationaux et internationaux.

24-27 février, Barcelone

MWC est le plus grand événement mobile au monde, réunissant les dernières innovations et technologies de pointe aux côtés des visionnaires les plus influents d’aujourd’hui.

Pourquoi y assister? Le salon mobile le plus important au monde rassemble tous les acteurs clés sous un même toit.

20-21 avril, Austin

Running Remote est soigneusement organisé pour vous enseigner des stratégies et des tactiques de niveau supérieur que vous pouvez utiliser dès le lendemain pour gérer et développer votre équipe distribuée.

Pourquoi y assister? La conférence fournira l’éducation et les outils dont les fondateurs et les professionnels ont besoin pour réussir dans l’avenir du travail. Il s’agit d’un rassemblement de dirigeants qui partageront tout ce qu’ils ont appris en dirigeant une première organisation distante.

8-12 juin, Londres

La London Tech Week rassemble les meilleurs de la communauté technologique mondiale pour explorer comment la technologie peut être utilisée pour aider à relever certains des défis commerciaux, sociaux et environnementaux les plus difficiles du monde.

Pourquoi y assister? Depuis sa création en 2012, le festival a connu une croissance rapide d’année en année, mettant en lumière Londres et le Royaume-Uni en tant que plus grand centre technologique d’Europe.

11-13 juin, Paris

VivaTech est un événement de trois jours réunissant les leaders mondiaux de la technologie et des affaires avec les startups les plus prometteuses.

Pourquoi y assister? Il n’y a pas d’autre endroit pour voir autant de startups sous le même toit, avec VivaTech agissant comme un tremplin pour près de 2000 startups en démarrage.

23-24 septembre, Londres

Big Data LDN (Londres) est une conférence et une exposition gratuites, accueillant des experts de premier plan dans le domaine des données et de l’analyse, prêts à vous fournir les outils nécessaires pour fournir votre stratégie basée sur les données la plus efficace.

Pourquoi y assister? Discutez des besoins de votre entreprise avec 130 principaux fournisseurs et consultants en technologie. Écoutez 150 conférenciers experts dans 9 salles de conférence techniques et dirigées par des entreprises, avec des cas d’utilisation réels et des débats.