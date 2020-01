Topgolf arrive dans la région de Seattle avec le concept de salon Topgolf intérieur de haute technologie dans le nouveau bâtiment de Google – .

À l’intérieur de la nouvelle installation Topgolf Lounge de Topgolf à Kirkland, Washington (Photos Topgolf)

Topgolf est enfin à Seattle.

Vendredi, la société de sports et de divertissement inaugurera son tout premier concept Topgolf Lounge, une installation intérieure qui combine les sports virtuels avec des plats et des boissons.

Topgolf est connu pour ses sites de conduite en plein air traditionnels et de bowling qui ont fait leur apparition aux États-Unis au cours des dernières années. Topgolf Lounge fait vivre l’expérience à l’intérieur avec cinq simulateurs de haute technologie alimentés par la technologie Topgolf Swing Suite, qui permet aux clients de jouer au golf virtuel et à d’autres sports comme le ballon chasseur et le football.

Le salon de 9 200 pieds carrés est situé au deuxième étage de Kirkland Urban, un nouveau développement à usage mixte de 1,2 million de pieds carrés juste à l’est de Seattle à Kirkland, Washington. Google a acheté le site en septembre et dispose d’environ 400 000 pieds carrés d’espace de bureau là, ajoutant à son empreinte massive de la région de Seattle qui a atteint près de 2 millions de pieds carrés. Google compte plus de 4 500 employés au total dans la région, travaillant sur tout, de la technologie Android au cloud computing.

QFC et la célèbre chaîne de hamburgers Shake Shack sont également locataires à Kirkland Urban.

Erik Anderson, président exécutif de Topgolf Entertainment Group, vit dans la région de Seattle. Il a dit qu’il était ravi que Topgolf soit dans son jardin et attend que tout, des événements caritatifs aux tournois de clubs de golf locaux, ait lieu dans le nouveau site.

“Les mêmes idées qui rendent l’expérience du site de Topgolf si géniale vont être reproduites ici et ensuite”, a déclaré Anderson. “Ce sera une grande chose pour la communauté.”

Topgolf n’a pas encore ouvert de site extérieur dans la région de Seattle. . a rapporté il y a plus d’un an que Topgolf avait un œil sur une parcelle de 14 acres à Renton, juste au sud de Seattle. Anderson, qui dirige également la société d’investissement basée à Seattle, WestRiver Group, s’est dit optimiste quant à l’emplacement de Renton, mais a refusé de fournir plus de détails.

Topgolf exploite plus de 50 sites et sert 17 millions de clients par an. Il a ouvert un emplacement dans la région de Portland, en Oregon, il y a trois ans et a introduit son concept pop-up Topgolf Crush à Seattle en 2017. Topgolf a également sa technologie Toptracer installée sur différents practice autour de Seattle.

La société se préparerait à entrer en bourse à une évaluation possible de 4 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg.