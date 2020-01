Torchlight Frontiers est maintenant Torchlight 3, qui sortira en 2020

Dans une annonce du développeur Echtra Games et de l’éditeur Perfect World, Torchlight Frontiers, qui met en ligne le gameplay RPG d’action familier dans un monde partagé, a été renommé et est maintenant Torchlight III. Torchlight III sortira sur Steam plus tard cette année, avec des ports de console à venir quelque temps après.

Développé par Echtra Games, Torchlight Frontiers était un suivi gratuit du jeu d’action-RPG basé sur le butin de l’ancien développeur Runic Games. Dans une vidéo officielle, le créateur de Torchlight, Max Schaefer, ancien fondateur de Runic Games et actuel responsable d’Echtra Games, a déclaré que suite aux commentaires des fans et au cours du développement, le jeu est devenu “un successeur spirituel Torchlight I et II. ” Parallèlement au changement de nom, le jeu est passé d’un jeu gratuit à un modèle premium autonome traditionnel, vous permettant d’acheter le jeu et son contenu pour un achat unique sur Steam.

Selon les développeurs, le jeu suit désormais une structure qui se rapproche du style d’origine. Le grand changement avec Torchlight III est qu’il diminue l’attention pour le jeu en ligne. Bien que vous puissiez toujours y jouer en ligne avec des amis et d’autres joueurs, vous pourrez également jouer au jeu hors ligne. Lorsque vous êtes en ligne, la plupart des zones seront définies comme privées, vous permettant d’explorer à votre rythme dans la solitude. Parallèlement à cette modification des exigences en ligne du jeu, le modèle de tarification a également été révisé. Avec le passage à un modèle premium, la boutique en argent réel du jeu sera supprimée.

Frontiers est actuellement en alpha fermé, et les joueurs pourront continuer à jouer pendant que le jeu passe à la prochaine entrée principale de la série Torchlight. En 2017, le développeur original de la série Torchlight, Runic Games, s’est plié suite à la sortie du jeu d’aventure Hob. Les deux premiers jeux Torchlight étaient disponibles sur PC et consoles, qui offraient une vision largement accessible du combat d’action-RPG de style Diablo. Depuis lors, le développeur Echtra Games a pris les rênes pour amener le jeu dans un espace plus axé sur Internet. Il montre des nuances similaires à Destiny, vous gardant présent dans un monde en ligne avec d’autres joueurs.

Pour en savoir plus sur Torchlight III et ce qui arrivera dans le jeu dans les mois à venir vers sa sortie, assurez-vous de vérifier avec GameSpot pour plus d’informations à mesure qu’il entre en jeu.

