Tot est un nouvel éditeur de texte pour Mac, iPhone et iPad axé sur les contraintes et la facilité d’utilisation

Il existe des dizaines d’applications de prise de notes pour iOS et Mac, y compris l’application Notes d’Apple qui continue de devenir plus puissante presque chaque année. La dernière entrée dans ce domaine encombré s’appelle Tot, et elle vient de The Iconfactory – que vous connaissez peut-être mieux en tant que développeurs d’applications populaires telles que Twitterrific et Linea Sketch.

Tot est disponible sur Mac, iPhone et iPad, et la prise en charge iCloud permet de tout synchroniser sur vos appareils. L’Iconfactory décrit Tot comme «votre petit compagnon de texte» et comme «un moyen élégant et simple de collecter et de modifier du texte». Alors que d’autres applications de prise de notes se concentrent généralement sur l’intégration du plus grand nombre de fonctionnalités possible, Tot adopte une approche différente.

Sur le Mac, Tot peut agir comme une application normale avec une icône de dock et tout, ou vous pouvez le déplacer vers la barre de menus. J’ai choisi de le garder dans la barre de menus pour un accès facile sans laisser d’espace dans mon dock. La façon la plus simple de décrire Tot est un ensemble de post-it numériques ou un tableau blanc sur vos appareils Apple.

La mise en forme est délibérément simple: il n’y a que l’italique et audacieux (avec les raccourcis clavier ⌘I et ⌘B). Le texte est affiché dans une seule police (que vous pouvez personnaliser). Avec Tot, la chose la plus importante est le contenu, pas son apparence.

Sur Mac, iPhone et iPad, Tot est une application à vue unique qui vous limite à ne conserver que sept «pages» de notes. Chaque note n’est représentée que par un petit cercle. L’idée ici est d’utiliser cette contrainte pour vous empêcher d’accumuler d’innombrables pages de notes aléatoires, dont beaucoup vous ne reviendrez jamais après la création.

Les autres fonctionnalités de Tot incluent la prise en charge de Markdown, les commandes du clavier, l’intégration du mode sombre, la prise en charge riche et en texte brut, et la possibilité de partager vos notes en tant que documents .txt ou .rtf.

Je suis un grand fan d’applications qui intègrent des contraintes telles que Tot. Un coup d’œil à mes applications Apple Notes ou Ulysses vous montrera que j’ai l’habitude de créer des pages de notes aléatoires, que je laisse construire et finalement je ne reviens jamais. J’utilise Tot depuis quelques jours maintenant, et j’ai trouvé que c’était une excellente alternative qui me force à créer une nouvelle note uniquement lorsque j’en ai besoin, et à supprimer ou exporter une note lorsque j’en ai fini avec il.

J’ai utilisé Tot pour parcourir les itérations de titres, collecter et stocker des liens, noter des idées rapides et bien plus encore. Vous pouvez télécharger Tot sur le Mac App Store gratuitement et la version iOS est disponible pour 20 $. Federico Viticci chez MacStories a un examen complet de l’application avec plus de détails qui vaut certainement la peine d’être lu également.

