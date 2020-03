Tour d’horizon des coronavirus: du Netflix basse résolution aux hotspots Wi-Fi des hôpitaux

Le monde de la technologie doit réagir à l’épidémie de coronavirus de nombreuses façons, avec un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles.

Il y a de bonnes nouvelles pour les hôpitaux…

Mises à niveau des données large bande et mobiles des hôpitaux

CNET rapporte que les opérateurs et les sociétés à large bande sont désormais autorisés à offrir des mises à niveau de service gratuites et plus aux hôpitaux des zones rurales, ainsi qu’aux centres urbains desservant les populations à faible revenu.

Si vous ne savez pas pourquoi ils auraient besoin d’une autorisation pour le faire, il existe un programme de subvention fédéral pour rendre la technologie plus accessible à ces communautés. Pour se prémunir contre les risques de fraude, les entreprises de télécommunications ne sont normalement pas autorisées à offrir des cadeaux, au cas où elles influenceraient les fournisseurs choisis pour ces programmes.

Mais la FCC a maintenant déclaré qu’il était acceptable pour les entreprises d’offrir des mises à niveau gratuites, ainsi que des choses comme la fourniture de points d’accès Wi-Fi gratuits pour vous aider. La liberté s’étend aux écoles et aux bibliothèques, bien que cela puisse avoir une valeur limitée car elles ferment pendant les fermetures.

Capacité supplémentaire sur T-Mobile et Verizon

Les réseaux mobiles ont du mal à faire face à la demande accrue créée par tant de personnes travaillant à domicile. Engadget rapporte que les deux transporteurs ont été informés qu’ils sont désormais autorisés à utiliser un spectre supplémentaire.

Plus tôt cette semaine, la FCC a accordé à T-Mobile un accès à du spectre supplémentaire pour faire face à une demande supplémentaire alimentée par l’épidémie de coronavirus – maintenant, il en est de même pour Verizon. La STA (autorisation temporaire spéciale) permettra au transporteur d’opérer pendant 60 jours dans le spectre concédé sous licence à Northstar et SNR, afin de fournir une capacité supplémentaire aux clients de Verizon à travers les États-Unis.

Appelez pour une vidéo en streaming à faible résolution

Ce ne sont pas seulement les réseaux mobiles qui ont du mal à faire face à la pression accrue des travailleurs à domicile: le haut débit est également affecté.

La Commission européenne a suggéré que le streaming vidéo pourrait avoir besoin d’être réduit pour aider les réseaux à gérer leurs charges. Une possibilité, suggère-t-il, est que des entreprises comme Netflix n’offrent le streaming qu’en définition standard et non en haute définition.

TechRadar rapporte que Netflix dit qu’il ajuste déjà la résolution à la bande passante disponible. Cependant, cela ne s’applique actuellement que lorsqu’une connexion individuelle a une bande passante limitée. Ce que la CE suggère, c’est une limite plus large qui s’appliquerait à tout le monde pour réduire la pression sur Internet dans son ensemble.

Facebook et Twitter répriment les fausses nouvelles

Toute crise génère inévitablement à la fois des malentendus et des canulars délibérés, qui pourraient faire beaucoup de mal s’ils encouragent les gens à aller à l’encontre des recommandations officielles. Facebook et Twitter prennent des mesures pour y remédier.

The Verge rapporte que le réseau social crée des liens officiels qui iront en haut des flux d’actualités dès aujourd’hui, ainsi que des recherches dans la bonne direction.

Facebook mettra un centre d’information sur les coronavirus en haut du fil d’actualité aux États-Unis et dans d’autres pays du monde, a déclaré aujourd’hui le PDG Mark Zuckerberg. Lors d’un appel avec des journalistes, Zuckerberg a déclaré qu’une collecte d’informations de l’Organisation mondiale de la santé et des Centers for Disease Control commencerait à apparaître au-dessus du flux le lendemain.

L’introduction du centre d’information intervient après que Facebook avait promu des liens vers l’OMS et le CDC dans le fil d’actualités lui-même, ainsi que sur Instagram. Facebook s’est également lié aux organisations dans les résultats de recherche lorsque des personnes exécutent des requêtes sur «coronavirus» ou «COVID-19».

Engadget note que Twitter supprime activement les fausses informations sur le coronavirus.

Twitter intensifie ses politiques contre la désinformation des coronavirus. La société interdira les tweets perpétuant des allégations de faux traitements et d’autres informations spécifiques qui pourraient inciter à la panique ou nuire aux efforts officiels de lutte contre la pandémie.

En vertu de ces politiques, la société exigera des utilisateurs qu’ils suppriment les tweets qui nient les «conseils d’experts», favorisent «les traitements contrefaits ou inefficaces» ou partagent «du contenu trompeur prétendu provenir d’experts ou d’autorités».

Les supermarchés en ligne limitent les commandes

Les supermarchés en ligne connaissent une demande jusqu’à dix fois normale pour de nombreux produits et ont du mal à y faire face. Ils soulignent que ce n’est pas un problème du côté de l’offre. Il n’y aurait pas de pénurie sans le fait que les gens achètent de la panique et créent une demande supplémentaire massive.

Gizmodo rapporte qu’un supermarché britannique, Ocado, a temporairement suspendu son application et son site Web car il n’y a pas de créneaux de livraison disponibles pour les trois prochaines semaines. Seules les commandes existantes seront traitées pour l’instant.

D’autres sites d’achat en ligne bloquent les commandes groupées. En règle générale, les commandes de produits à forte demande comme les rouleaux de papier toilette seront limitées à un ou deux articles, et les autres commandes seront plafonnées à cinq articles.

Certains réservent également certains créneaux de livraison pour les plus de 70 ans et d’autres clients vulnérables.

Le travail à domicile crée de nouveaux risques pour la sécurité

Les experts en sécurité avertissent que le travail à domicile crée de nouveaux risques pour la sécurité. . rapporte que les cybercriminels envoient des e-mails de phishing déguisés en alertes liées aux coronavirus, et de nombreuses personnes se connectent via des routeurs domestiques avec une sécurité laxiste, y compris parfois des mots de passe par défaut.

Les criminels déguisent les messages de vol de mot de passe et les logiciels malveillants en alertes, avertissements ou applications sur le thème des coronavirus. Certains chercheurs ont trouvé des pirates se faisant passer pour les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis dans le but de pénétrer dans les e-mails […]

Vendredi, les responsables de la cybersécurité des États-Unis ont publié un avis avertissant les sociétés de mettre à jour leurs réseaux privés virtuels (VPN) et de se prémunir contre une vague d’e-mails malveillants destinés à une main-d’œuvre déjà désorientée.

La Bourse de New York passe au numérique uniquement

Les systèmes de négociation électroniques peuvent évaluer, acheter et vendre en infimes fractions de seconde, mais 18% de toutes les transactions NYSE sont toujours effectuées en personne sur le parquet. TNW rapporte que cela changera lundi, lorsque le NYSE passera aux transactions numériques uniquement. Il s’ensuit deux cas confirmés de coronavirus parmi ceux qui tentent d’entrer dans le bâtiment.

Le président de NYSE, Stacey Cunningham, a déclaré aux journalistes que deux personnes projetées à l’entrée de son immeuble du Lower Manhattan ont retourné des résultats positifs pour COVID-1. La firme a commencé cette semaine à tester préventivement les employés et les nouveaux arrivants pour le virus.

Les deux personnes qui ont été testées positives se sont initialement vu refuser l’entrée dans le bâtiment et ne sont plus entrées depuis.

