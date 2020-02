tournage enfin en juin

Il semblait presque être tombé dans le silence l’actualité de la série TV qui a été annoncé et était censé être produit par Netflix, basé sur l’intrigue du célèbre jeu vidéo appelé Resident Evil. Cela a été annoncé par le magazine américain Deadline, qui avait communiqué qu’il y avait déjà des travaux en cours sur la série. Ceci vers la fin janvier, alors, rien de plus. Enfin, nous pouvons vous donner plus d’informations!

Quelles informations avons-nous sur la série Resident Evil et quand seront-elles publiées

Tout d’abord, nous pouvons vous dire que la série télévisée ne sera pas exactement basée sur l’intrigue du jeu vidéo Capcommais plutôt en s’inspirer. En fait, il semble que l’idée de base est de créer une intrigue totalement originale qui maintient les prémisses de base du jeu. Umbrella Corporation restera présente, et bien sûr le concept de l’explosion d’un virus, le Virus T que les joueurs, ainsi que les adeptes de la série de films sortis au cours de la dernière décennie, connaîtront bien. Pour dire la vérité, le site Internet de Netflix avait publié un très court complot concernant l’histoire, supprimé par la suite:

La ville de Clairfield est restée longtemps dans l’ombre de trois géants apparemment indépendants: l’Umbrella Corporation, le Greenwood Asylum et Washington DC. Aujourd’hui, 26 ans après la découverte du T-Virus, les secrets gardés par ces trois commenceront à être révélés dès les premiers signes de propagation.

Enfin, toutes les nouvelles concernant la série les canulars filmés depuis des années sur internet ne sont plus qui avait créé des attentes inutiles chez les fans, mais elles sont réelles: la pré-production de Resident Evil débutera sous peu, en avril 2020. Non seulement cela, il semble que tous les épisodes seront filmés entre juin et octobre de cette année pour être précis 8 au total, pour la première saison. Nous ne savons toujours rien du casting qui fait partie de cette saison de l’une des séries d’horreur les plus attendues de la nouvelle décennie, mais étant donné le court laps de temps qui nous sépare du tournage, nous ne devrions pas attendre longtemps maintenant.

