Tournoi Razer Huntsman, critique: essence de joueur concentrée

Honorant sa devise «Pour les joueurs, par les joueurs», Razer a présenté à la fin de l’année dernière votre nouveau clavier TKL Huntsman Tournament Edition, qui avec pratiquement les mêmes bases que son modèle plus grand, est présenté comme une excellente option pour ceux qui participent à des compétitions ou jouent généralement à plus d’un endroit, avec une légère amélioration des performances dans les commutateurs et une portabilité très élevée.

Spécifications Razer Huntsman Tournament Edition

Commutateurs: Commutateurs optiques linéaires Razer, avec une force motrice de 40 G, avec une durée de vie allant jusqu’à 100 millions de frappes

La technologie: PBT Doubleshot et Anti-Ghosting jusqu’à 10 touches

Taux de sondage: Ultrapolling 1000 Hz

Éclairage RVB: Personnalisable pour toutes les touches, le bord du clavier et le repose-poignet, avec prise en charge de Razer Chorma (16,8 millions de couleurs)

Les dimensions: 362 x 140 x 37 mm

Le poids: 752 grammes

Logiciels: Razer Synapse 3

Connectivité: Câble USB mesh amovible de 1,8 mètre avec sortie USB

Autre: Format TKL (Ten Key Less, sans pavé numérique)

Prix: 209,99 euros

Tout d’abord, mentionnez que, comme plusieurs ont sûrement remarqué la présence de plusieurs touches blanches, précisez que ce n’est pas un ajout qui vient avec le clavier lui-même, mais de un package de clés DoubleShot Mercury PBT supplémentaire que Razer elle-même nous a donné. Et c’est que le partage de la même texture et des mêmes fonctions de faible course, nous aidera à mettre encore plus en valeur ce caractère gaming du clavier.

Avant de commencer l’analyse, mentionnons que le tournoi Huntsman arrive avec un emballage en ligne avec celui des autres claviers de l’entreprise, avec une petite boîte en carton presque identique aux dimensions finales du produit; bien que cette fois ça nous attire vraiment de ne pas trouver pas d’ouverture pour tester les interrupteurs ou toucher de vos nouvelles clés avant votre achat.

Une fois utilisé, les différences avec son modèle d’origine ou le Razer Huntsman Elite sont plus que claires, et le Huntsman Tornament Editon est planté comme un clavier 100% gaming axé sur le domaine de la compétition professionnelle.

Pour ce faire, nous avons choisi un design plus compact et léger grâce à l’élimination du clavier numérique et des commandes multimédias. De cette façon, on nous offre des améliorations pour votre transport, et même en gardant un bureau ou une aire de jeux plus clair.

Bien qu’esthétiquement les changements soient pratiquement inexistants, avec une apparence identique à celle des deux claviers Huntsman dans laquelle ils se distinguent un corps de finitions métallisées, noir mat, la présence de goupilles de levage arrière à deux hauteurs, et malgré sa taille, une grande robustesse.

De même, nous pouvons également voir quelques détails sur les touches telles que les symboles principaux translucides, qui tireront parti du rétro-éclairage des commutateurs. Cependant, il est dommage que cette partie translucide se limite uniquement à ceux-ci, laissant le reste des symboles secondaires (tels que les fonctionnalités des touches numériques ou de fonction).

Cependant, à cette occasion, nous ne pouvons pas vraiment le considérer comme un point contre le point déterminant du tournoi Huntsman, levé à 100% pour le jeu et non pour l’écriture.

Bien que cette excuse ne cesse de nous convaincre lorsque nous parlons de la disposition du clavier. Et est-ce actuellement seule la version sous mise en page américaine est distribuée (ou ISO britannique), nous n’aurons donc pas la touche «Ñ», et certains des symboles secondaires seront placés différemment.

Quelque chose qui, bien que cela ne nous empêche pas de configurer le clavier pour fonctionner normalement si nous appuyons sur la position théorique des touches, ne cesse de nous déranger.

Ainsi, ce clavier équipera des interrupteurs mécaniques uniques, créés à partir de quelques cerises MX rouge légèrement touchées, avec une sensation de clic plus légère et plus courte, et des temps de réponse beaucoup plus agiles.





Cependant, bien que les fonctions opto-mécaniques du Huntsman Elite nous manquent, nous apprécions l’ajout du Clés PBT DoubleShot, qu’avec un traitement à double injection, ils nous offrent une finition plus robuste et une texture mate légèrement granulée pour un meilleur toucher et une meilleure adhérence.

De cette façon, les nouveaux commutateurs Force agissante de 40 grammes, une distance de déplacement réduite de seulement 3,5 millimètres et un point d’activation de seulement 1 millimètre. Bien que l’une des choses qui ait attiré notre attention soit le fait qu’en n’utilisant pas les commutateurs verts Razer classiques, le son mécanique résultant est légèrement plus petit celle des autres claviers (bien que non comparable aux commutateurs silencieux orange).

Tout cela avec l’ajout spécial d’une amélioration notable de sa durée de vie, étendue à 100 millions de frappes par touche assuré.

Le déplacement à l’arrière du clavier met en évidence la quantité généreuse de surfaces en caoutchouc antidérapantes ce qui permettra d’éviter les déplacements involontaires lors de l’utilisation; en plus de la présence de jambes de levage avec deux niveaux de hauteur, et ils seront également équipés du même matériau antidérapant.

Enfin, il convient de noter que pour la première fois sur un clavier sans fil, Razer a choisi d’utiliser un connecteur USB Type-C pour charger l’entrée et la connectivité de ce clavier. De cette façon, en plus du câble maillé lui-même inclus dans la boîte, nous pouvons également utiliser n’importe quel câble de charge pour téléphones mobiles.

Passant à l’expérience utilisateur, et mettant en avant les fonctionnalités proposées par Huntsman Tournament lui-même, nous nous sommes limités à testez-le dans les principaux jeux compétitifs de la scène actuelle, avec des jeux comme League of Legends, DOTA2, Overwatch, CS: GO ou Apex Legends, entre autres.

Pour ceux qui ne connaissent pas les claviers mécaniques, la principale différence entre ces claviers et les claviers conventionnels est généralement la plus grande dureté de leurs touches. Cependant, cette fois, nous trouvons certaines touches qui nécessitent peu de pression, et qui ont un chemin de détection assez court.

Quelque chose qui nous permet d’augmenter la vitesse d’utilisation et de réaction pendant les jeux, en maintenant suffisamment de résistance pour nous assurer que nous n’appuyons pas involontairement sur d’autres touches.

Ainsi, en général, l’expérience d’utilisation resterait quelque part entre le Blackwidow et le Huntsman, avec touches plus rapides et plus silencieuses, uniquement en sacrifiant l’ajout d’accessoires de contrôle du volume ou de certains accessoires tels que le repose-poignet rembourré.

Encore une fois, nous nous rencontrons un appareil «Plug and Play», ce qui nous permettra d’utiliser le clavier et ses fonctions principales en le branchant simplement sur l’ordinateur.

Bien que nous aurons besoin Installation gratuite du logiciel Razer Synapse 3 pouvoir accéder à sa configuration complète, ce qui ne permettra pas d’accéder à la configuration et à la réaffectation des fonctions de chacune des touches; édition de macro; la création de profils utilisateurs (que l’on peut également stocker dans la mémoire interne du clavier lui-même lors de son transport); et les effets d’éclairage et de synchronisation via Chroma Studio, la plate-forme intégrée pour le contrôle RVB.

En plus des profils que nous créons, et chaque fois que Razer Synapse est actif, nous aurons également accès aux fonctions d’éclairage immersif pour les jeux, qui nous montreront automatiquement des effets d’éclairage spéciaux lorsque nous chargerons certains jeux tels que Apex Legends, Fortnite, Overwatch, DOOM, Diablo 3 et bien d’autres. Des effets qui seront reproduits non seulement dans nos périphériques Razer, mais tous les appareils éclairés disponibles et synchronisés grâce à ce logiciel, comme les lumières, les haut-parleurs, les ventilateurs et même notre box.

La Razer Huntsman Tournament Edition est désormais disponible sur la boutique en ligne de la marque sous un prix conseillé de 149,99 euros ce qui inclut les frais de livraison gratuits, bien que nous puissions le trouver actuellement dans d’autres distributeurs locaux, où le même prix de base est maintenu. Comme le reste des claviers de sa famille, le tournoi Huntsman est conçu pour être utilisé exclusivement sur PC, donc nous n’aurons pas de support pour une utilisation dans les consoles.

D’autre part, nous pouvons également trouver des packs Razer PBT Keycap Upgrade Set déjà disponibles sur le web, à un prix encore plus prononcé de 34,99 euros.

Évaluation finale



RÉSUMÉ

Avec pratiquement les mêmes bases que son ancien modèle, le Razer Huntsman Tournament Edition est présenté comme une excellente option pour ceux qui participent à des compétitions ou jouent généralement à plusieurs endroits. Cependant, son prix est encore quelque peu élevé par rapport aux fonctionnalités perdues.

Qualité de construction8

Expérience utilisateur et logiciel 9.5

Installation et configuration 9.5