Tournois e-sports au Mexique? Bien sûr qu’ils le sont et ils sont super!

Les chers de Ubisoft Latam ils ont invité Appuyez sur le bouton au grand tournoi de Rainbow Six Siege pour voir comment ils ont mis ces types d’événements au Mexique et quel niveau ils étaient. Leo Gonzalez, Collaborateur de PTB, s’est lancé pour présenter les détails du tournoi et interviewer les champions; Infinity Esports Mexicans qui a fait en sorte que le trophée reste à la maison.

Les sports électroniques au Mexique sont une réalité et montrent la finale du tournoi Rainbow Six Siege Latam Masters qui a eu lieu dans le désormais légendaire auditorium Blackberry à Mexico, oui, juste là dans la comtesse, où depuis avant dix heures du matin, il y avait déjà une rangée d’un bloc de long, les fans de ce jeu qui Ils s’attendaient à voir un grand spectacle par les équipes professionnelles.

Undead Gaming et Nocturns Gaming ils sont arrivés représentant le cône sud directement d’Argentine et défendant la capitale étaient Estral Esports e Infinity Esports, 4 équipes qui sont arrivées avec tout l’enthousiasme et l’énergie pour donner à leur équipe et à leur pays l’honneur de devenir le premier champion sud-américain de ce jeu vidéo.

Les clés de cette grande finale ont montré deux affrontements où les équipes argentines seraient en première demi-finale et les équipes mexicaines en deuxième, assurer à chaque pays 50% de chances de devenir champion et prévoir des rencontres pleines d’émotion dès le début.

Avec l’auditorium Blackberry presque plein, la première réunion a commencé où Undead Gaming Il a montré que pour certaines choses, ils étaient les favoris du cône sud, mais ils n’ont pas dit que les loups feraient un énorme retour et reprendraient la première carte avec un score de 8 à 6 et maintiendraient le rythme dans la seconde avec un 7-5 pour atteindre le finale et attendez votre rival mexicain.

Pour le deuxième match, les équipes aztèques ont sauté sur scène, Estral e Infini avec un auditorium à pleine capacité et les esprits après le traditionnel «salseo» avant la réunion, où l’équipe infinity a imposé deux cartes à zéro montrant un travail d’équipe remarquable et se montrant prêt à se battre pour le titre.

Peu après six heures de l’après-midi, les équipes finalistes prêtes à combattre chaque point des cartes montaient, mais avant cela, Re4perjoueur de Infini profité de s’engager auprès de sa petite amie qui était présente pour soutenir son futur mari.

Après cette démonstration d’amour, il était temps de se concentrer pour donner un autre type “d’amour” aux rivaux, comme la grande finale avait commencé. L’équipe des Nocturns a commencé fort mais les Mexicains soutenus par les fans locaux ont réussi à obtenir les points nécessaires pour mettre le score 1-0 avec un travail exceptionnel de leur capitaine Toski et Re4aper réalisant des éliminations dans les moments importants.

Pour la deuxième carte, les Aztèques ont dominé l’équipe argentine et ont rapidement mis le score 2-0. Avec une grande puissance et presque aucune réponse des loups. Mais la confiance acquise par Infinity a joué contre eux dans la troisième carte alors que Nocturns a remplacé point à point pour mettre le score 2-1 et envoyer à une quatrième carte.

Après la pause technique, le différend pour la quatrième carte a commencé, “Club House” était l’étape où l’équipe infinity a récupéré le grand travail d’équipe et a remporté le dernier point pour faire exploser l’auditorium Blackberry gagner la carte avec un score de 7 à 4 et quitter la série 3-1 pour soulever le trophée qui les accrédite comme les meilleurs Latam Maters.

