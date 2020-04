Tous ces originaux Apple TV + sont maintenant gratuits à regarder pendant que vous mettez en quarantaine – .

Apple a rendu certains de ses contenus originaux les plus populaires sur Apple TV + gratuits à diffuser.

Certains des spectacles que vous pouvez désormais regarder gratuitement sur Apple TV + incluent Dickinson, For All Mankind, Little America et Servant. Il y a aussi des émissions pour enfants gratuites et un documentaire.

Oprah a également produit une émission présentant une série de conversations avec des experts sur COVID-19.

L’une des rares choses qui me garde sain d’esprit – et je suis sûr que c’est vrai pour beaucoup d’entre vous également – est de diffuser des heures incalculables de télévision pendant que je m’assois à la maison, me mettant en quarantaine du monde, pour la 33e journée consécutive. Peu importe combien de temps la nouvelle pandémie de coronavirus nous garde enfermés à l’intérieur, nous n’allons pas manquer de séries et de films en streaming, et cette liste ne fait que s’allonger un peu cette semaine, alors qu’Apple se joint à HBO et à d’autres pour créer son contenu libre de regarder.

Tel que rapporté par Variety jeudi, une large gamme de programmes Apple TV + est maintenant disponible pour tout le monde à regarder sans abonnement. Il vous suffit de télécharger l’application Apple TV sur un appareil compatible et de trouver la section gratuite pour tous. Vous pouvez également regarder les épisodes gratuits sur votre navigateur sur tv.apple.com.

Voici tout le contenu gratuit sur Apple TV + pendant la pandémie de coronavirus, selon Variety:

Documentaire

Série originale

Spectacles pour enfants

Apple TV + n’a pas fait autant de bruit au lancement qu’Apple l’espérait, mais au cours des mois qui ont suivi, plusieurs des émissions originales de la plate-forme ont suscité un buzz positif. Little America, produit par Kumail Nanjiani (connu pour la Silicon Valley, The Big Sick, et bientôt en vedette dans The Eternals de Marvel), est l’un de ces spectacles, racontant une série d’histoires sur la vie des immigrants aux États-Unis du point de vue de différents personnages.

En plus du contenu répertorié ci-dessus, Oprah Winfrey a également partagé une nouvelle émission intitulée Oprah Talks COVID-19, dans laquelle l’animateur de talk-show, l’actrice et philanthrope «a des conversations à distance avec des experts et des gens ordinaires pour fournir un aperçu, un sens et des conseils tangibles pour l’esprit humain. ” Le premier épisode met en vedette Idris Elba, qui a reçu un diagnostic de COVID-19 le mois dernier et a été très ouvert sur son processus de récupération.

Si vous vous demandiez si Apple TV + valait ou non les 4,99 $ / mois, et que vous n’avez pas eu la chance de profiter de l’abonnement gratuit d’un an inclus avec Apple avec les nouveaux iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Les achats sur Mac, c’est le moment idéal pour voir ce que le service a à offrir, même si The Morning Show – la série phare d’Apple TV + – ne fait pas partie de cette collection gratuite pour tous.

