Tous ceux qui ont presque réalisé le dernier combat

X-Men: L’Affrontement final (alias X-Men 3) a subi de nombreux changements avant le début de la production, y compris une recherche d’un réalisateur qui comprenait une liste assez longue. Le versement de 2006 dans la franchise X-Men a été un succès financier, mais a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et des fans. Le co-scénariste Simon Kinberg, qui a ensuite écrit et réalisé X-Men: Dark Phoenix, a même publiquement admis qu’il voulait utiliser ce dernier film comme un moyen de corriger les erreurs commises dans X-Men: The Last Stand.

Les fonctions de direction ont été confiées à Brett Ratner après que plusieurs autres directeurs ont quitté le projet. Ratner avait été envisagé de diriger le premier film X-Men des années plus tôt, un film qui avait traversé une phase de développement encore plus long, avant d’être proposé à Alita: le réalisateur de Battle Angel, Robert Rodriguez, qui l’a finalement refusé, ouvrant la porte à Bryan. Chanteur à prendre le relais. Au moment où Ratner était à bord pour X-Men: The Last Stand, il y avait moins d’un an entre le début du tournage et la date de sortie annoncée. De nombreux défauts du film peuvent être imputés au temps de production court sur un projet d’une telle ampleur, ainsi qu’à la tension possible sur le tournage en raison du comportement inapproprié de Ratner, qui a depuis été accusé d’inconduite sexuelle.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: La chronologie complète du film X-Men expliquée (de 2000 à Dark Phoenix)

Alors que Ratner était le choix final pour le réalisateur, il y en avait pas mal avant lui. Selon certaines rumeurs, plusieurs personnes auraient dû être prises en considération, quelques-unes ont refusé et il y avait plus d’une personne qui était en fait attachée et a effectué un travail de pré-production. La liste commence avec le réalisateur des deux premiers épisodes de la franchise: Bryan Singer. Le chanteur, qui a également été accusé d’inconduite sexuelle, a commencé à travailler sur le troisième film de la franchise après avoir terminé X-Men et X2: X-Men United, mais a décidé de quitter le projet car il était plus concentré sur la venue de Superman Returns au grand écran. Il a pris les scénaristes originaux, le compositeur et la star James Marsden avec lui. Le développement s’est poursuivi avec de nouveaux scénaristes et Matthew Vaughn, directeur de The King’s Man, a finalement signé pour le film, jouant même certains des rôles principaux, mais a été contraint de quitter le projet quelques semaines seulement avant le début du tournage. Entre le moment où Singer et Vaughn ont travaillé sur le film, il y a eu encore plus de réalisateurs discutés.

Hugh Jackman aurait voulu le réalisateur de The Fountain Darren Aronofsky, mais cela n’a pas fonctionné. Les deux ont presque collaboré à nouveau sur The Wolverine avant qu’Aronofsky ne se retire avant le début du tournage. Il a été rapporté que Joss Whedon s’était vu offrir la possibilité de diriger X-Men: The Last Stand, mais il était plutôt concentré sur Wonder Woman (ce qui bien sûr ne s’est jamais produit). Les autres réalisateurs du mix étaient Rob Bowman (Elektra), Alex Proyas (I, Robot) et Peter Berg (Battleship), ces deux derniers ayant dit avoir refusé. Le directeur de Justice League et Watchmen Zack Snyder était également sur la liste, mais son adaptation de 300, qui est sorti la même année, signifiait qu’il était trop occupé. Il a été rapporté que John Moore, A Good Day to Die Hard, était à l’étude à peu près au même moment où Ratner a finalement été également choisi.

Tous ces administrateurs auraient présenté une version différente de X-Men: L’Affrontement final. Cela se résumerait également au temps de préparation et au respect d’un calendrier présenté au studio. Matthew Vaughn craignait de ne pas pouvoir réaliser correctement le film qu’il aurait aimé avec un délai d’exécution aussi court. Il a cependant eu une autre chance de travailler avec les X-Men avec X-Men: First Class quelques années plus tard. L’avenir des X-Men reste en mouvement, Disney les possédant désormais et devant décider si et comment les intégrer dans l’univers cinématographique Marvel, bien qu’il reste à voir si l’un de ces réalisateurs aura à nouveau la même chance.

Suivant: Marvel a de gros problèmes pour présenter les X-Men au MCU

Avengers: Infinity War Theory – Le rôle de chaque pierre d’infini dans le claquement de Thanos

A propos de l’auteur

Kev Ketner est éditeur de bandes dessinées et écrivain indépendant. Il a étudié le cinéma et la littérature anglaise. Il travaille actuellement sur sa collection de disques.

En savoir plus sur Kev Ketner