tous fous de la série télévisée et du jeu vidéo sur console

La série télévisée The Witcher est une série télévisée diffusée sur Netflix d’origine polono-américaine. Il est sorti sur la célèbre plateforme de streaming vidéo à la demande en décembre dernier, tandis que la première bande-annonce remonte à juillet. L’émission provient du jeu vidéo (et même plus tôt du genre littéraire fantastique) avec Geralt de la Rivia.

The Witcher: l’intrigue que tout le monde ne connaît pas

Le monde dans lequel se déroulent les événements qui tournent autour du protagoniste Geralt est un lieu magique, peuplé non seulement d’humains, mais aussi de elfes, démons, monstres magiques qui menacent l’équilibre et la paix sur la planète. Pour les combattre, des humains mutants ont été créés: c’est le cas du “sorceleur“Et l’homme n’est que l’un d’entre eux.

Arraché à sa famille à un âge précoce, est soumis à un entraînement dur dans lequel il reçoit des potions spéciales qui ont éveillé ses sens et l’ont fortifié. Avec un corps parfait, tuer des monstres devient une entreprise humainement possible.

Son but de vie est tuez ces créatures qui menacent le monde, être embauché de temps en temps, ou revendre des proies tuées aux puissants des villes. Ne faisant pas confiance aux humains, Geralt est un homme timide qui rejette les liens et les sentiments, précisément à cause de la plus grande peur qu’il a: celle des êtres humains.

C’est à partir de cette brève description du personnage que l’histoire commence et que nous ne voulons pas vous raconter afin de ne pas gâcher le goût de la surprise. Mais revenons à l’arrière-plan de cela. The Witcher doit sa chance au troisième chapitre du jeu vidéo du même nom dont il s’inspire. La franchise a en effet vendu des millions d’exemplaires sur toutes les plateformes de jeux, au point que Netflix était intéressé par le projet.

Avec un casting de premier ordre mais surtout avec un protagoniste exceptionnel, Henry Cavill, le succès est immédiat. Dans quelques heures après la sortie de la série sur Netflix, des millions d’utilisateurs se déclarent déjà amoureux de l’émission, recherchant autant d’informations que possible sur le net et commençant à jouer au jeu sur l’une des nombreuses consoles: PS4, X Box ou sur PC via vapeur.