Tous les appareils compatibles avec le plus récent système d’exploitation mobile d’Apple – .

Apple dévoilera vraisemblablement iOS 14 et l’iPadOS 14 correspondant dans un peu plus de quatre mois à la WWDC en juin. Il existe maintenant des variantes du logiciel d’exploitation du fabricant d’iPhone spécialement adaptées aux innombrables produits qu’il prend en charge, ce qui signifie un système d’exploitation distinct pour les Mac d’Apple, ainsi que ses iPhones, iPads, modèles Apple Watch, boîtiers de streaming Apple TV et même des voitures.

L’introduction de chaque nouveau système d’exploitation comprend une plus grande gamme de fonctionnalités et d’avancées techniques, ce qui signifie que les appareils les plus anciens de la société sont souvent laissés pour compte et ne sont plus pris en charge. Dans cet esprit, une nouvelle rumeur prétend révéler tous les appareils qui seront compatibles avec iOS 14, et bonne nouvelle: ce seront tous les mêmes appareils qui prennent en charge iOS 13.

C’est selon le site français iPhonesoft qui fonde son rapport sur une source de développeur anonyme chez Apple qui n’est identifié que comme travaillant sur Apple Maps. Selon le site, il semble qu’iOS 14 prendra en charge tous les mêmes appareils qui sont également compatibles avec iOS 13, qui comprend tous les combinés introduits depuis l’iPhone SE ainsi que l’iPod touch de 7e génération:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7e génération)

Les propriétaires d’iPad plus anciens, quant à eux, n’ont pas autant de chance. Si cette rumeur est exacte, le prochain système d’exploitation d’Apple pour ses tablettes ne prendra plus en charge l’iPad mini 4 ou l’iPad Air 2, qui reposent sur les puces A8 et A8X.

Nous n’avons qu’à attendre quelques mois de plus pour voir si cela se déroule (notamment, iPhonesoft n’a pas obtenu un score parfait avec ses prédictions sur les appareils qui seraient pris en charge par iOS 13). Outre l’introduction du dernier système d’exploitation mobile, la prochaine conférence des développeurs d’Apple mettra probablement l’accent sur l’activité florissante des services de l’entreprise. Recherchez les nouveaux développements et annonces entourant des offres comme Apple TV +, Apple Arcade et Apple Music, ainsi que peut-être des annonces liées à la RA liées aux lunettes connectées sur lesquelles Apple est censé travailler.

Source de l’image: ARMANDO BABANI / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

