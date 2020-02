Tous les appareils Fire TV populaires sont actuellement fortement réduits sur Amazon – .

La semaine dernière, pratiquement tous les appareils Amazon populaires disponibles étaient en vente à rabais. Des haut-parleurs intelligents Echo aux sonnettes vidéo Ring en passant par les allumettes et tout le reste, Amazon le proposait à prix réduit. Cependant, il y avait une gamme de produits Amazon populaire qui était sensiblement absente de l’événement de vente de la semaine dernière, et l’omission a eu beaucoup de gens se grattant la tête. Si vous vous demandez pourquoi la gamme Fire TV d’Amazon n’était pas en vente la semaine dernière, la réponse est maintenant assez claire: Amazon enregistrait ses offres Fire TV pour cette semaine, et littéralement tous les appareils Fire TV populaires sont maintenant en vente.

En commençant par les appareils les plus vendus du groupe, Amazon a baissé le Fire TV Stick et le Fire TV Stick 4K à leurs prix les plus bas de 2020, à seulement 24,99 $ et 34,99 $, respectivement. Le Fire TV Stick d’entrée de gamme est le lecteur multimédia de streaming le plus vendu d’Amazon de tous les temps, et le Fire TV Stick 4K est bien sûr la version améliorée qui prend en charge la résolution 4K et le contenu HDR. À ce prix réduit, nous vous recommandons vivement d’opter pour le modèle 4K et de pérenniser votre achat.

La beauté du Fire TV Stick et du Fire TV Stick 4K réside dans le fait qu’ils vous donnent accès à tous les services de streaming imaginables dans une interface impressionnante, et ils se branchent directement sur un port HDMI de votre téléviseur pour que vous puissiez les retirer du façon. Si vous avez de l’espace sur votre table ou dans votre console multimédia, vous devriez envisager un autre petit appareil: le Fire TV Cube. Il s’agit essentiellement d’un Fire TV Stick et d’un Echo Dot réunis en un seul, et il est en vente aujourd’hui à son prix le plus bas.

Si vous êtes un coupe-cordon, vous serez heureux d’apprendre que la Fire TV Recast est également en vente aujourd’hui avec des remises importantes. Le modèle à 230 $ 500 Go obtient une forte baisse de prix de 85 $ à 144,99 $, tandis que la version plus coûteuse de 1 To tombe à seulement 194,99 $ de 280 $. Fire TV Recast d’Amazon contient toutes les fonctionnalités d’un appareil Fire TV standard, mais il se connecte également à une antenne OTA et fournit des fonctionnalités DVR tout comme le DVR de votre câblodistributeur que les coupe-câbles manquent souvent tant.

Dernier point mais non des moindres, plusieurs téléviseurs intelligents avec logiciel Fire TV intégré sont en vente aujourd’hui à leur prix le plus bas de 2020 ou près de celui-ci. le nombre d’étoiles est tombé à 249,99 $, le téléviseur LED Smart LED TOSHIBA 50LF711U20 380 pouces 4K Ultra HD Fir eTV Edition est en vente au prix de 299,99 $, et le téléviseur Smart LED Insignia NS-55DF710NA19 430 pouces 4K Ultra HD Fire TV Edition 55 pouces est en baisse à 369,99 $. Ce sont toutes des offres à durée limitée, alors prenez-en une pendant que vous le pouvez.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.