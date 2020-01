tous les détails sur la nouvelle année de Bethesda

Le développeur de jeux vidéo qui a créé Skyrim, depuis 2011 l’un des RPG les plus réussis que nous connaissons dans l’univers du jeu vidéo, a publié la bande-annonce de The Elder Scrolls Online: Greymoor, la nouvelle expansion de TESO. Ainsi qu’une série de nouvelles intéressantes.

Voici toutes les actualités de la version en ligne de The Elder Scrolls

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les principales nouvelles prévues pour cette année.

Le chapitre Greymoor sera publié entre mai et juin de cette année et prévoit une extension de la carte. C’est la partie ouest de Skyrim, en particulier la grotte Blackreach et la région de la patrie du nord. La grotte sera plus grande que celle de The Elder Scrolls V.

Ils sont attendus quatre mises à jour tout au long du cours 2020. Le premier à être publié sera la mission de prologue, téléchargeable gratuitement par tous les joueurs avec le donjon Harrowstorm. Puis le chapitre de Greymoor, le forfait donjon téléchargeable au troisième trimestre et enfin au quatrième trimestre, le package DLC histoire. Lyris Titanborn et Casa Ravenwatch, issus du jeu de base, reviendront dans cette version.

Toujours à partir de Greymoor, il y aura nouveaux systèmes de jeuaussi nouveaux événements dans le monde. Il sera possible de récupérer des artefacts perdus avec un nouveau système appelé Antiquité, faisant équipe et allant au-delà de l’Occident, à travers Tamriel à la recherche de ces artefacts.

Greymoor se déroule 900 ans plus tôt que The Elder Scrolls V et présentera un ancien seigneur vampire dans l’histoire. Il offre environ 30 heures de jeu, ainsi que de nombreuses missions secondaires et zones inexplorées. Sur Mac et PC, Greymoor sera accessible depuis 18 mai 2020, tandis que pour PS4 et Xbox One, nous devrons attendre jusqu’à 2 juin.