Tous les films Candyman classés, du pire au meilleur | Screen Rant

Tony Todd a joué le méchant d'horreur emblématique Candyman dans trois films à ce jour, avec une suite spirituelle en route en 2020, et voici comment ils se cumulent. Tout en ayant un méchant convaincant peut être important pour à peu près n'importe quel film, dans l'horreur, parfois le méchant lui-même devient la pierre angulaire sur laquelle une franchise est construite. Cependant, il y a une chose que les méchants d'horreur les plus populaires ont en commun: ils sont blancs. Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Dracula, Pinhead, et bien d'autres, sont tous de la persuasion caucasienne.

Il n'y a vraiment pas trop de méchants d'horreur de couleur, et encore moins qui ont réussi à créer une franchise. Alors que la tendance actuelle vers plus de diversité et d'inclusion dans les films hollywoodiens est de bon augure, espérons-le, pour créer plus de boogeymen et de femmes de couleur d'horreur, Candyman est sans doute en tête de la liste actuelle, joué par le grand et grave Tony Todd. Candyman étant noir n'est pas seulement accessoire au personnage, car le racisme et le sombre passé de l'Amérique avec l'esclavage jouent un rôle clé dans l'histoire d'origine de Candyman.

Avec la réalisatrice Nia DaCosta et le producteur Jordan Peele préparant actuellement un nouveau Candyman film pour l'année prochaine, cela semble être un bon moment pour revenir sur les sorties précédentes du personnage. Sans plus tarder, voici tous les Candyman films à ce jour, classés du pire au meilleur.

Bien que toutes les franchises d'horreur n'empirent pas au fur et à mesure, dans le cas de Candyman, cette prémisse est vraie. Candyman: Jour des morts est de loin le pire film de la série, et une grande partie de cela peut être déposée aux pieds de la protagoniste décevante Caroline McKeever (Donna D'Errico). Un ancien Baywatch star et mannequin, D'Errico n'est pas exactement Meryl Streep dans le département d'acteur, et est loin de Helen Lyle de Virginia Madsen. Là encore, le script lui-même n'est tout simplement pas très intéressant, et les valeurs de production sont à faible loyer. Todd est amusant à regarder comme toujours, mais même ses efforts ne peuvent pas sauver le film.

Heureusement, la première suite de Candyman était un suivi beaucoup plus digne. Candyman: Adieu à la chair dépeint visuellement l'histoire d'origine du Candyman d'une manière déchirante, et voit la légende urbaine vivante traquer sa lointaine descendante Annie Tarrant (Kelly Rowan) à la Nouvelle-Orléans. Bien que n'étant pas dans la ligue du film original classique, Adieu à la chair devrait toujours satisfaire les fans qui cherchent à voir plus de Candyman de Todd en action, et propose de nombreuses tueries sanglantes et des séquences effrayantes.

Sans surprise, l'original du réalisateur Bernard Rose Candyman le film arrive en tête de ce classement, comme tout fan de franchise de longue date le savait. Basé sur une courte histoire de Clive Barker, Candyman a présenté le monde du cinéma à l'icône titulaire, joué avec un mélange de menace imposante et de charme fascinant par Tony Todd dans ce qui pourrait être la performance de signature de la longue carrière de l'acteur. Todd est habilement soutenue par Virginia Madsen dans le rôle d'Helen Lyle, qui devient l'objet du désir de Candyman après avoir fait l'erreur de ne pas croire en sa légende. Tout autant une romance sombre qu'un film slasher, Candyman reste une excellente montre aujourd'hui, près de trois décennies après sa sortie.

