Tous les films de la famille Firefly de Rob Zombie classés, du pire au meilleur

Les projets phares de Rob Zombie en tant que réalisateur sont son trio de films sur Famille Firefly des tueurs, et voici comment ils s’accumulent, du pire au meilleur. Après avoir passé des décennies en tant que rock star, d’abord avec le groupe White Zombie, puis en tant qu’artiste solo, Rob Zombie a décidé de transformer son amour des films d’horreur en carrière, devenant écrivain / réalisateur. Son premier film, 2003 Maison des 1000 cadavres, a traversé l’enfer sur le point d’être enfin libéré, abandonné par deux studios différents avant que Lionsgate ne le sauve.

2005 Les rejets du diable a pris les trois méchants principaux de House of 1000 Corpses, et les a transformés en anti-héros sadiques. Otis (Bill Moseley), Baby (Sheri Moon Zombie) et Captain Spauding (feu Sid Haig) ont combattu la loi, et pendant que la loi l’emportait, le trio de radicaux redneck a mené une sacrée série de délits avant cette conclusion. Ce ne serait pas leur dernière position, car la famille Firefly est revenue pour 2019 3 De l’enfer, qui a vu Haig jouer un rôle diminué, apparemment en raison de problèmes de santé.

Il reste à voir si Zombie choisira d’ajouter un quatrième film Firefly à sa filmographie, mais s’il le fait, on peut être sûr que les fans inconditionnels de la franchise seront en vigueur, tout comme ils l’étaient pour la sortie théâtrale limitée de 3 From Hell. . Sans plus tarder, voici tous les films de la famille Firefly de Rob Zombie, classés.

Si l’on est fan de la réalisation de Rob Zombie et des bouffonneries sanglantes de la famille Firefly, aucun de ces films n’est carrément mauvais. Mais quelque chose devait prendre la dernière place, et 3 From Hell gagne cette place en raison de son manque regrettable de capitaine Spaulding de Sid Haig. Des rapports contradictoires sur la santé de Haig au moment de 3 De la production de Hell mis à part, la mort précoce de Spaulding est un inconvénient majeur, et bien qu’il fasse de son mieux, Foxy de Richard Brake ne parvient tout simplement pas à combler le trou laissé par Spaulding. Pourtant, le film plaira certainement aux fans, avec plus de morts sanglants et de carnage de Firefly.

Que l’on apprécie House of 1000 Corpses ou The Devil’s Rejects, on a plus tendance à choisir le style d’horreur que l’on préfère. House of 1000 Corpses est un tour de terreur énergique et coloré de montagnes russes, et joue presque comme un clip de Rob Zombie. Le film ressemble à une fête, même si elle comprend des décès choquants, la torture, les sévices physiques et mentaux et la nécrophilie. C’est un film hardcore, même dans sa forme théâtrale cotée R, et il est facile de voir pourquoi les studios hésitaient à le soutenir pour une large diffusion. C’est dommage que les images supprimées coupées à la demande de la MPAA n’existent plus.

Le choix le plus courant pour le meilleur Famille Firefly Le film, et en fait le meilleur film de Rob Zombie, est The Devil’s Rejects, et pour cause. Un hommage amoureux au cinéma d’exploitation sans excuse des années 1970, The Devil’s Rejects transporte Otis, Baby et Spaulding dans ce qui ressemble presque à un western d’horreur, avec ses emplacements ensoleillés et ses autoroutes désolées. Il est difficile de ne pas aimer les lucioles, surtout quand elles sont confrontées à un shérif sans doute encore plus dérangé qu’eux. Bien sûr, il est également difficile de ne pas regretter cette même admiration chaque fois qu’Otis, Baby et Spaulding recommencent à mutiler et à assassiner des innocents.

