Tous les films et séries télévisées du Super Bowl 2020: WandaVision, The Falcon and Winter Soldier, Black Widow, etc.

Lorsque des millions de personnes à travers le pays regardent le même réseau de télévision pour un événement majeur, les studios de cinéma vont prendre et ne pas déposer de bandes-annonces pour les films et les émissions de télévision à venir. Et le Super Bowl de la NFL est l’événement. Tout au long de la soirée du 2 février, il y avait des bandes-annonces pour un film Marvel – ainsi que les prochaines émissions Disney + TV — films d’horreur et films d’action à haute adrénaline.

Nous nous attendons à ce que le Super Bowl fournisse beaucoup plus de bandes-annonces de films pour être excité et, ici, nous les collecterons ensemble pour votre commodité de visionnement. Gardez un œil sur cette page, car nous ajouterons de nouvelles bandes-annonces au fur et à mesure de leur diffusion, c’est donc votre lieu de prédilection pour tout voir.

Un endroit calme 2

Alors que le suivi A Quiet Place de John Krasinski n’a pas reçu de nouvelle bande-annonce pendant le grand match, il y avait un spot télévisé pendant l’avant-match. Dans la vidéo, nous apercevons à quoi ressemblait le début de l’invasion. Et le réalisateur Krasinski a repris son rôle de Lee Abbott, avant que lui et sa famille ne soient condamnés au silence dans le monde post-apocalyptique.

Mulan

Alors qu’un spot de 30 secondes a été diffusé avant le coup d’envoi, la bande-annonce finale complète de Mulan a été publiée en ligne. La nouvelle vidéo ne donne pas beaucoup plus d’informations sur le film – avec ce que nous avons déjà vu dans les bandes-annonces précédentes – mais il y a des séquences d’action vraiment cool là-bas.

F9

Alors que la bande-annonce F9 de vendredi dernier était incroyable – principalement parce que Han est de nouveau en vie – il y avait une place rapide de 30 secondes pendant le match de la NFL. La vidéo présentait certaines des séquences d’action ridicules que nous avions déjà vues dans la remorque, y compris la voiture se balançant à partir d’une corde.

Top Gun: Maverick

C’est l’autoroute de la zone de danger dans le dernier spot Top Gun. Si vous aimez les vidéos du visage de Tom Cruise pendant qu’il vole en avion, cette vidéo est pour vous.

Veuve noire

Black Widow n’a pas obtenu de bande-annonce complète pour le Super Bowl, mais il y avait un nouveau spot de 30 secondes avec quelques moments sympas, comme David Harbour hurlant pour une raison quelconque. De plus, il y a eu quelques nouveaux plans de Taskmaster.

Minions 2

Découvrez le monde des Minions avec une suite au film de 2015 avec le sous-titre “The Rise of Gru”. Il y a une bande-annonce complète pour le film à venir le 5 février.

Pas le temps de mourir

C’est peut-être la dernière fois que nous voyons Daniel Craig comme James Bond, alors prenons-le pendant que nous le pouvons. Le spot du Super Bowl pour No Time To Die a beaucoup d’action emballé dans un spot de 30 secondes.

Chasseurs

Ce n’est peut-être pas un film, mais le prochain original d’Amazon Prime Video Hunters a publié une bande-annonce complète pendant le jeu.

MCU montre sur Disney +

Dans ce qui a fini par être une énorme surprise, Disney + a diffusé une brève publicité pour les prochaines émissions de télévision Marvel Cinematic Universe à venir sur le service de streaming. Nous avons vu des extraits de WandaVision, Loki, The Falcon et The Winter Soldier.

