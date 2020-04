tous les films et séries télévisées supprimés dans les prochains jours

La plateforme de contenu en streaming Netflix malgré la période d’urgence sanitaire que nous traversons, il continue d’offrir de nouveaux contenus à tous ses abonnés, qui sont chez eux depuis plus d’un mois.

Cependant, avec tous les nouveaux contenus du mois d’avril, nous devons également parler de ceux qui seront éliminés au cours de ce mois. Découvrons ceux des prochains jours.

Netflix: contenu supprimé dans les prochains jours

Aujourd’hui lundi 20 avril sera le dernier jour où vous pourrez regarder des films sur la plateforme Journée de formation et Sapori e Dissapori. Le premier parle d’un policier novice qui tente de gagner le respect d’un estimé agent de stupéfiants, le second raconte la vie d’un célèbre chef qui est choqué lorsque sa sœur décède et doit s’occuper de la jeune petite-fille.

Le mardi 21 avril, vous pourrez regarder le film pour la dernière fois Lion – Le chemin du retour. Ce film raconte l’histoire d’un Indien séparé de sa mère à l’âge de 5 ans qui est adopté par un couple australien. Le garçon décide de rentrer chez lui pour retrouver sa famille biologique. Mercredi prochain, ce sera le tour de Un mariage de conte de fées, quand un homme, vingt ans après le lycée, invite ses amis les plus proches et les moins réalisés à son mariage de conte de fées.

Le jeudi 23 avril 2020 sera le dernier jour où le documentaire sera sur le catalogue La pilule magique, où les médecins, les agriculteurs, les chefs et autres s’expriment sur le régime cétogène controversé et sur la possibilité qu’il puisse éradiquer les maladies courantes. Je recommande, ne les manquez pas, avec tout le nouveau contenu inséré.