Tous les fournisseurs d’accès Internet devraient supprimer les limitations de données dues au coronavirus

Aucun fournisseur d’accès à Internet ne devrait tirer des bénéfices supplémentaires des limites strictes de données à un moment où les gens doivent travailler, étudier ou simplement se divertir à la maison en raison de l’isolement pour empêcher la propagation du virus COVID-19. Ils devraient supprimer les limitations de données.

Avec les entreprises demandant aux employés de travailler à domicile, à l’école et dans d’autres écoles, les grands événements interdits et tout le monde étant mis en quarantaine à la maison, l’utilisation d’Internet à la maison est plus que probable. laissez-le augmenter. Cela ne devrait pas être une excuse pour ajouter des frais supplémentaires et augmenter les marges bénéficiaires des fournisseurs Internet.

Dans certaines parties du monde, quelques fournisseurs Internet ont déjà fait ce qu’il fallait. Par exemple, AT&T a supprimé les limites de données sur son service à large bande domestique. Un autre exemple est Comcast, qui a éliminé les frais de dépassement des limites de données qu’un utilisateur peut avoir contractées. Dans le même temps, T-Mobile offre des données illimitées à tous ses clients, ainsi que 20 Go de données supplémentaires à partir de points d’accès mobiles.

D’autre part, Compact propose également un plan appelé “Internet Essentials” pour les membres de la famille à faible revenu gratuitement pour les deux prochains mois. Il augmente sa vitesse de téléchargement de 15 Mbps à 25 Mbps et le téléchargement de 2 Mbps à 3 Mbps.

D’autres fournisseurs Internet ont pris des mesures beaucoup plus modestes mais sans augmenter leurs limites de données. Par exemple, Verizon ne facturera pas de frais de démonstration pour les 60 prochains jours en raison d’un coronavirus. C’est peut-être peu, mais mieux que de ne rien faire, non?

Et en Espagne, existe-t-il des mesures pour les limitations de données dues au coronavirus?

En Espagne, heureusement et à titre d’exemple, de nombreux fournisseurs d’accès Internet prennent des mesures pour que leurs clients profitent ces semaines de devoir rester chez eux pour éviter la propagation du coronavirus …

Movistar, pendant 2 mois, ses clients Movistar Fusión et ses clients mobiles, disposeront de 30 Go supplémentaires chaque mois. Dans le même temps, le contenu pour enfants et sports sera gratuit à partir de son application pour tout le monde, y compris les personnes qui ne sont pas des clients Movistar. O2 offre 6 bonus de 5 Go pendant deux mois. Vodafone offre à ses clients un accès gratuit au pack cadeau Peques, qui comprend des chaînes telles que Disney, Nicklodeon et Panda. En ce qui concerne les données Internet, cela ne fait que lever les limites pour les professionnels, donc les particuliers n’auront aucune mesure … Lowi offre à ses clients 10 Go de données mobiles supplémentaires jusqu’au 30 avril. Groupe MásMóvil (Pepephone, Yoido, MásMóvil , Lebara et Llamaya) ont également lancé des mesures, les plus remarquables… 5 Go de données supplémentaires ce mois-ci sur Pepephone, trois mois sans SKY TV et FlixOlé sur Yoigo. Orange propose gratuitement à ses clients Love and Go, 30 Go de données pendant un mois; 50 Go de données pour vos clients Love Negocios et Go Negocios; et le pack de contenu Infantil Max pour les clients d’Orange TV.

À l’heure actuelle, Jazztel est la seule entreprise connue qui n’a pas encore lancé de mesures, où ses clients sont extrêmement en colère et trouvent dommage qu’ils n’aient pris aucune mesure pour le moment. Et si cela ne suffisait pas, de nombreux clients sont affectés par des problèmes Internet en raison de l’effondrement de Jazztel.

De toute évidence, nous n’avons jamais aimé les limites de données Internet, ce sont des taux qui génèrent essentiellement des bénéfices uniquement pour les fournisseurs Internet. Les connexions Internet s’accélèrent, mais les limites de données augmentent à peine, même si elles ajoutent de nouvelles capacités à leurs réseaux.

Alors que de plus en plus de personnes travaillent à domicile, discutent par vidéo, diffusent du contenu 4K et téléchargent des jeux de plus en plus gros, il est plus facile de repousser les limites de données de nos sous-traitants. Cette situation ne devrait pas être comme ça. Au moins quand des millions de personnes sont forcées d’être chez elles en ce moment pour contenir la propagation du COVID-19.

Si AT&T, Compact, Movistar et Orange peuvent se permettre et la possibilité d’augmenter ou d’éliminer les données, pourquoi les autres fournisseurs Internet ne peuvent-ils pas le faire, qu’ils soient espagnols ou d’autres parties du monde? Aussi, pourquoi ne peuvent-ils pas le supprimer définitivement? Peut-être que ce moment pourrait être la raison pour laquelle les données peuvent être supprimées pour toujours, ou est-ce trop de rêver?